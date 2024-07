"Als Team wollen wir den Titel holen": U20-Nationalmannschaft selbstbewusst vor EM-Start

Vom heutigen Mittwoch, 10. Juli, an, geht es im slowenischen Celje um den Titel des Europameisters in der Altersklasse U20. Im Kader von Deutschland stehen Frederik Höler, Anton Preußner, Nicholas Schley und Marvin Siemer auch vier Jungfüchse. Die Nachwuchsspieler gehen voller Selbstbewusstsein in das Turnier.

Die deutsche U20-Nationalmannschaft um Anton Preußner startet mit Selbstbewusstsein in die EM. IMAGO/Pressefoto Baumann