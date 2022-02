Als Spieler und Mitglied des Trainerstabs - TVD Velbert angelt sich Ex-Profi Kai Schwertfeger

Der 47-malige Zweitliga-Profi Kai Schwertfeger gehört ab sofort zum Kader des TVD Velbert. Beim Oberligisten soll er sowohl als Spieler die bestehenden Lücken im Kader füllen, als auch den Trainerstab um Chefcoach Marcel Bastians ergänzen.

Stand 47-mal in der zweiten und 70-mal in der dritten Liga auf dem Rasen: Kai Schwertfeger imago/Eibner

Oberliga Niederrhein Startseite

Spieltag

Tabelle

Transfers

Kurz vor dem Ende der Wechselfrist hat der niederrheinische Oberligist TVD Velbert einen weiteren Neuzugang präsentiert: und es ist kein Unbekannter. Wie der Verein in einer Pressemitteilung verkündete, freut man sich, mit Kai Schwertfeger einen erfahrenen Spieler mit Profi-Vergangenheit im Verein begrüßen zu dürfen. Nach der Verpflichtung von Nozomu Nonaka ist dem TVD damit der zweite Transfer am Deadline-Day gelungen.

Schwertfeger mit Doppel-Funktion

Schwertfeger bringt vor allem ein Attribut mit nach Velbert: Erfahrung. Aus diesem Grund wird der Ex-Profi dem Verein künftig in einer Doppel-Funktion dienen. Zum einen soll Schwertfeger als Spieler die Lücken von Leon Janberk Anadol (Mühlheimer FC 97) und Lars Pöhlker (Schwarz Weiß Weiner/Westfalen) im defensiven Mittelfeld schließen. Andererseits wird der 33-Jährige im Trainerteam hospitieren.

Nach seiner langjährigen fußballerischen Ausbildung bei Fortuna Düsseldorf absolvierte Schwertfeger 47 Spiele in der 2. Bundesliga und 70 Spiele in der dritten Liga, unter anderem für Hansa Rostock, den KFC Uerdingen, den Karlsruher SC und Fortuna Düsseldorf. In der Folge ließ Schwertfeger seine Karriere im Amateurfußball ausklingen. Zuletzt stand er bei der örtlichen Konkurrenz SSVg Velbert unter Vertrag, bevor er im vergangenen Sommer seine Spielerkarriere vorerst beendete und bis 2021 die U 19 des SSVg trainierte.

"Wir hatten wirklich tolle Gespräche mit Kai, dessen Ziel es ist, ab dem Sommer auch ins Trainergeschäft einzusteigen. Aus diesem Grund wird er auch im Trainerteam von Marcel Bastians, Markus Braasch sowie Dustin Paczulla hospitieren und in den Trainerstab integriert, um wertvolle Erfahrungen im Seniorenbereich mitzunehmen, aber auch Aufgaben in dieser neuen Rolle zu übernehmen", freut sich Velberts sportlicher Leiter Michael Kirschner über den jüngsten Transfercoup.