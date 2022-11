Als sich Pressekonferenzen für Klopp noch "wie Urlaub" anfühlten

Jürgen Klopp durchlebt aktuell fraglos eine seiner schwierigsten Phasen seit Amtsantritt beim FC Liverpool. Auch aus der mentalen Belastung macht der 55-Jährige erst gar keinen Hehl.

Die bisherige Saison des FC Liverpool ist mit einer Achterbahn der Gefühle schon ganz treffend beschrieben. Allerdings waren es nach dem euphorisierenden Sieg gegen Manchester City (1:0) mit den Niederlagen bei Schlusslicht Nottingham (0:1) und gegen Leeds United (1:2) jüngst zwei Talfahrten "zu viel".

Wie in einer Premier-League-Saison üblich, bleibt Jürgen Klopp und seiner Mannschaft allerdings keine Zeit, um die Wunden zu lecken. Am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) ist Italiens Team der Stunde an der Anfield Road zu Gast. Die SSC Neapel führt die Serie A mit bereits fünf Punkten an, spielt begeisternden Offensivfußball und steht auch vor dem Gruppensieg in Staffel A. Das Hinspiel in Süditalien verloren die Reds krachend wie verdient mit 1:4.

Nur drei Tage nach der bitteren Heimpleite gegen Leeds, die eine lange Serie an der Anfield Road enden ließ, sei die Partie gegen Neapel keine für eine "massive Rotation", das stellte Klopp klar. "Wir müssen nicht 4:0 gewinnen, aber wir wollen gewinnen. Das Ergebnis spielt dabei keine Rolle."

In Sachen Aufstellung werde Klopp "keine Risiken" eingehen, gegen ein Napoli in dieser "unglaublichen Verfassung" seien größere Personalrochaden allerdings auch fehl am Platz. In der Innenverteidigung könnte der ehemalige Leipziger Ibrahima Konaté sein Comeback feiern, beim Ex-Schalker Joel Matip reiche es dagegen noch nicht.

Die fortwährende Kritik macht Klopp und seinem Team zu schaffen. Aber: "Zum aktuellen Zeitpunkt ist es nicht 100 Prozent fair, diese Mannschaft zu verurteilen." Die Verletztenliste sei schlichtweg zu lang, mangelnde Optionen binden Klopp die Hände. "Wir können keine Wechsel machen", haderte der gebürtige Stuttgarter.

"Lassen Sie es mich so sagen: Das ist aktuell nicht unser Problem"

Deutlich wurde Klopp, der die Partie "zu etwas Besonderem machen" will, dann beim Thema "Einsatzbereitschaft". "Lassen Sie es mich so sagen: Das ist aktuell nicht unser Problem", begann er: "Diese Mannschaft hat sich in diesem Aspekt nicht verändert und wird das auch nicht tun. Ich habe mich diesbezüglich nicht verändert. Aber plötzlich denkt jeder, dass du es nicht genug versuchst. Das ist das Leben, das wir im Moment leben. Nicht erst seit gestern."

Dass Fragen in Bezug auf die Einstellung sein Team und ihn weiter begleiten, sei "völlig normal". "Wie ich bereits sagte, erwarte ich nicht von Ihnen, dass Sie mehr über unsere Situation nachdenken als ich - ich glaube auch nicht, dass das möglich wäre. Sie kommen her und stellen Fragen, mit den Antworten sind Sie dann mehr oder weniger glücklich, das ist in Ordnung. Aber alles darüber hinaus ist eigentlich mein Job."

Wenn man nach einer Niederlage seine Gedanken noch nicht vollumfänglich sammeln konnte, ist das wirklich eine Folter. Jürgen Klopp

Den Austausch mit den Medien genoss Klopp schon einmal mehr, das gibt er offen zu: "Früher habe ich gesagt, dass Pressekonferenzen wie Urlaub sind. Ich kann das nicht mehr sagen, weil es wirklich schwierig ist, sich Ihren Fragen zu stellen, wenn wir verlieren. Wenn man nach einer Niederlage seine Gedanken noch nicht vollumfänglich sammeln konnte, ist das wirklich eine Folter."

Das sei aber nun mal Teil seines Jobs, für den er im Übrigen auch "sehr gut bezahlt" werde. "Es ist in Ordnung, Sie können uns kritisieren, alles fein. Wir müssen einfach unsere Arbeit machen." Bei einem Sieg über Napoli würde es sich für Klopp vielleicht zumindest wie ein Feiertag anfühlen - nicht wieder direkt nach Urlaub.