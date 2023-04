Als Schlusslicht beim Meister: Nur Gekas macht Hertha noch Hoffnung

Zum vielleicht ungünstigsten Zeitpunkt muss Schlusslicht Hertha BSC zum amtierenden deutschen Meister nach München. Vor dem Gastspiel am Sonntag macht eigentlich nur Theofanis Gekas Hoffnung.

Die Bilanz ist - noch nett ausgedrückt - verheerend. Wenn Hertha BSC beim FC Bayern gastiert, gibt es nur sehr selten etwas zu holen. Die Alte Dame ist mittlerweile seit 27 Gastspielen in München sieglos (sechs Remis, 21 Niederlagen). Kein anderer Verein wartet im Oberhaus aktuell so lange bei einem Gegner auf einen Auswärtssieg.

Dass Pal Dardai am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen mutmaßlich wütende Münchner an der Seitenlinie steht, macht es nicht wirklich besser. Hertha gelang in den sechs Gastspielen in München unter der Führung des Ungarn noch kein einziger Treffer (ein Unentschieden, fünf Niederlagen). In acht der elf Aufeinandertreffen mit Bayern gelang Hertha unter Dardai kein Tor.

Die letzten sechs Duelle mit Bayern verlor der Hauptstadtklub allesamt, gegen keinen Klub weist Hertha derzeit eine längere Serie ohne Punkt auf. Immerhin: Den letzten Dreier feierten die Berliner am 6. Spieltag der Saison 2018/19 in der ersten Amtszeit von Dardai, als sein Team mit 2:0 im eigenen Stadion gewann. An einem Freitagabend trugen sich Vedad Ibisevic und Ondrej Duda noch vor der Halbzeit in die Geschichtsbücher ein.

Doch nicht nur die bedrückende Berliner Bilanz macht die Prognose für den Sonntag so einseitig. Denn: Die zuletzt strauchelnden Bayern gewannen die jüngsten 15 Duelle mit einem Schlusslicht allesamt. Der letzte Punktverlust gegen einen Tabellenletzten war das 0:0 in Hamburg am 4. Spieltag der Saison 2014/15.

Vermeintlicher Befreiungsschlag im Abstiegskampf

Seit bereits 28 Spielen ist der deutsche Rekordmeister gegen Tabellenletzte ohne Niederlage. Die letzte war ein 0:2 bei Energie Cottbus am 24. Spieltag 2007/08. Zudem gewannen die Bayern ihre jüngsten 16 Heimspiele gegen ein Tabellenschlusslicht. Letztmals Punkte ließ der FCB zu Hause beim 0:1 gegen Hannover 96 am 11. Spieltag 2006/07. Das goldene Tor im November 2006 erzielte Szabolcs Huszti.

Was also dient Dardai am Sonntag in München womöglich als Mutmacher in der Kabine? Schließlich holte das Schlusslicht aus den jüngsten 26 Duellen mit einem amtierenden Meister gerade mal zwei Punkte. Das letzte Team aber, das als Tabellenletzter einen Titelverteidiger besiegen konnte, war tatsächlich Hertha BSC.

Am 27. Spieltag der Saison 2009/10 reisten die Berliner mit vier Pflichtspielniederlagen am Stück im Gepäck nach Niedersachsen. Dort wartete der mit Europapokal-Ambitionen ausgestattete VfL Wolfsburg, der in der Vorsaison sensationell Doublesieger Bayern München ausgebremst hatte. Endstand 5:1, allerdings für den Gast aus der Hauptstadt. Theofanis Gekas erwischte einen Sahnetag und erzielte einen Dreierpack, dessen kongenialer Partner Adrian Ramos traf doppelt.

Der vermeintliche Befreiungsschlag im Abstiegskampf verpuffte allerdings, Hertha stieg am Saisonende als Tabellenletzter mit sieben Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz ab. Zum Abschied verloren die Berliner zu Hause mit 1:3 - gegen Bayern.