Als Schlaudraff für 96 die Tür nach Europa aufstößt

Meister wurde der Klub einst, auch Pokalsieger. Aus der jüngeren Vereinsgeschichte aber sticht bei Hannover 96 die Teilnahme an der Europa League hervor. Ein glanzvolles Ereignis jährt sich nun. Der Rückblick auf die Sternstunde vor allem eines Mannes.

Es ist an diesem Mittwoch auf den Tag genau zehn Jahre her. 43 000 Zuschauer werden in dem Stadion, dass zu dieser Zeit AWD-Arena heißt, Zeugen, wie der Traditionsverein Hannover 96 an frühere, große Zeiten anknüpft. Mit einem umjubelten 2:1-Sieg in der Qualifikation gegen keinen Geringeren als den FC Sevilla legen die Niedersachsen den Grundstein für die Teilnahme an der Europa League und damit für eine Rückkehr ins internationale Geschäft nach fast 20 Jahren Abstinenz.

Spieler des Spiels im roten Trikot ist an diesem Abend Jan Schlaudraff. Der Ex-Nationalspieler stößt die Tür nach Europa auf, trifft zweimal und ist von den Spaniern während seiner 75-minütigen Einsatzzeit nie in den Griff zu bekommen.

Schon in der 4. Minute hat der heute 38-Jährige einmal die Führung auf dem Fuß, zwei Minuten später überwindet er Sevilla-Keeper Palop dann tatsächlich mit einem platzierten Flachschuss. 96 bleibt am Drücker, im Zusammenspiel mit Sturmpartner Mo Abdellaoue liegt für Schlaudraff mehrfach das 2:0 in der Luft, immer wieder werden die beiden Angreifer von Lars Stindl und Konstantin Rausch über die Seiten in Szene gesetzt, dahinter schieben Manuel Schmiedebach und Sergio da Silva Pinto das Offensivspiel an.

Traumtor von Schlaudraff nach Doppelpass mit Schmiedebach

Hinten steht die Abwehrkette mit bekannten Größen wie Cherundolo, Haggui, Pogatetz und Schulz sowie Jung-Nationalkeeper Ron-Robert Zieler sicher - bis auf die 37. Minute, als ein fataler Fehlpass der Gastgeber den Ausgleich durch Kanouté begünstigt. Schon quasi mit dem Halbzeitpfiff aber stellt Schlaudraff erneut per Außenrist mit einem Traumtor nach Doppelpass mit Schmiedebach die Führung wieder her. "Das war Ballzirkulation, wie man sich das wünscht", lobt Trainer Mirko Slomka später seinen technisch beschlagenen Akteur und die siegbringenden Spielzüge.

Schlaudraff bleibt bescheiden

Eine Sternstunde des Klubs, der in seiner Geschichte einst 1938 und 1954 Deutscher Meister und 1992 Pokalsieger geworden war. "Dass es so gut geklappt hat, war natürlich erfreulich. Wir haben als Mannschaft eine sehr gute Leistung abgeliefert und gerade in der ersten Halbzeit klasse gespielt", jubelt auch Schlaudraff, der Mann des Abends, bescheiden mit.

Endstation im Viertelfinale gegen Atletico Madrid

Im Rückspiel reicht den Hannoveranern ein 1:1-Unentschieden (Torschütze: Abdellaoue) für die Gruppenphase mit Spielen gegen Standard Lüttich, FC Kopenhagen und Worksla Poltawa (Ukraine). Gegen den FC Brügge und nochmals Lüttich arbeitet sich der heutige Zweitligist anschließend glanzvoll bis ins Viertelfinale durch, wo der spätere Sieger Atletico Madrid die Endstation bedeutet.

Was für Zeiten in Hannover, vor gerade einmal zehn Jahren! Am Wochenende nach jener Sevilla-Gala vom August 2011 verpasst 96 beim 1:1 daheim gegen Aufsteiger Hertha BSC den dritten Sieg im dritten Saisonspiel und damit den Sprung an die Tabellenspitze der Bundesliga. In deren Endabrechnung reicht es schließlich für Platz 7 - und damit die erneute Qualifikation für den Europacup 2012/13.