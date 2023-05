Als Rehhagel Ribbeck die Schale stibitzte

Zum 30. Mal führt der FC Bayern die Tabelle der Bundesliga nach dem 30. Spieltag an. Nur einmal in den vergangene 29 Fällen ließen sich die Münchner noch abfangen, 28-mal holten sie die Schale. Ein Omen? Oder darf Dortmund mit Blick auf 1993 hoffen?

Als Blaupause dient jene Saison vor genau 30 Jahren nicht, dennoch ist sie bis heute der einzige Fall, in dem die Bayern als Tabellenführer auf der Zielgerade einer Saison noch gestolpert sind. Während der Rekordmeister 2022/23 das direkte Duell mit Konkurrent BVB am 26. Spieltag mit 4:2 gewann, nahm das Unheil 1993 im Weserstadion seinen Lauf. Werder Bremen siegte mit 4:1 und zog erstmals mit den Bayern gleich, damals noch nach der Zweipunktewertung und beide mit 39:17 Zählern.

Bayern stolpert beim Club

Während die Münchner in der Gegenwart die zwischenzeitlich wieder verlorene Tabellenführung vor einer Woche am 30. Spieltag zurückeroberten, strauchelten sie 1993 in jener Runde: Nach einem 0:0 beim 1. FC Nürnberg hatten beide Titelanwärter 42:18 Punkte, nur die um drei Treffer bessere Tordifferenz sprach noch für die von Erich Ribbeck trainierten Münchner.

Eine Woche später sah seine Mannschaft wie der neue Meister aus, denn schon 1991 (Kaiserslautern) und 1992 VfB Stuttgart waren die Bayern leer ausgegangen, heutzutage kaum vorstellbar. Während sie durch Tore von Thomas Helmer, Bruno Labbadia, Markus Schupp und Mehmet Scholl mit 4:1 gegen Leverkusen gewannen, verlor Werder mit 1:3 in Mönchengladbach. Doch wie gewonnen, so nach einem 2:4 beim Karlsruher SC einen Spieltag später zerronnen. Otto Rehhagels Werder punktete beim 4:0 in Saarbrücken doppelt und lag nun nur noch um zwei Tore zurück.

Werder liefert am letzten Spieltag

Der Wechsel an der Tabellenspitze vollzog sich am vorletzten Spieltag und nur hauchdünn: Bremen fegte den HSV im Nordderby mit 5:0 vom Platz, während die Bayern sich mit einem 3:1 gegen Bochum begnügen mussten. Dabei hatten sie zur Halbzeit schon 3:0 geführt, Bremen schoss die letzten beiden Tore durch Wynton Rufer und Andreas Herzog erst in den Schlussminuten. Plötzlich lag Grün-Weiß ein Tor vorne. Minimal, aus psychologischer Sicht aber ein Meilenstein.

Dementsprechend spielte Rehhagels Team zum Saisonfinale groß auf, ließ beim 3:0 in Stuttgart nicht den Hauch eines Zweifels. Die Bayern dagegen waren beim 3:3 auf Schalke ganz weit weg vom nun benötigten Sieg mit vier Toren Vorsprung. Ein dramatischer Wechsel auf den letzten Zügen. Ob es 2022/23 ähnlich läuft, dieses Mal für Dortmund? Oder nimmt alles seinen gewohnten Gang für die Bayern? Schon dieses Wochenende wird neue Hinweise liefern.