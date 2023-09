Als Ramos über den Vater spricht, fließen die Tränen

Das Glück kam Sergio Ramos aus jeder Pore, so wurde die Vorstellung des Rückkehrers in Sevilla eine sehr emotionale Veranstaltung. Auch Tränen flossen beim 37-Jährigen.

In der Heimat nah am Wasser gebaut: Sergio Ramos. IMAGO/ZUMA Wire

Es war ein bisschen so, als hätte Sergio Ramos einen Oscar gewonnen. Der Sevilla-Neuzugang erschien wie gewohnt topgestylt im Nadelstreifenanzug, strahlte über das ganze Gesicht, er hielt eine Dankesrede, bei der er mehrmals mit den Tränen kämpfte - und an einer Stelle schließlich diesen Kampf verlor.

Ramos' Oscar ist, nüchtern betrachtet, ein mäßig dotierter Einjahresvertrag beim Tabellenletzten, bei dem er nicht mal bei allen willkommen ist. Und doch entstand der Eindruck, dass da einer sein Seelenheil zurückgewonnen hat. "Für mich ist es ein unvergesslicher Tag, ein Traum ist wahr geworden", sagte Ramos zu Beginn seiner Vorstellung, "ich komme nach 18 Jahren nach Hause." Es sei ein Tag, den er "festhalten" und "teilen" wolle "mit all meinen Lieben, die hier sind". Dazu gehörten unter anderem auch sein Kumpel Javi Navas (37) sowie Ivan Rakitic (35), beide zukünftigen Mitspieler saßen im Publikum.

Und dann begann sie, die lange Dankesrede. Präsident, Sportdirektor, Vizepräsident, Fans, Ramos wollte keinen vergessen. Er gedachte dem verstobenen Sevilla-Kapitän Antonio Puerta, dessen Namen sie im Sanchez Pizjuan immer noch in Minute 16 aufgrund seiner ursprünglichen Rückennummer besingen. Nach jedem Tor blickt Sergio Ramos seit dessen Herztod in den Himmel, um ihm zu gedenken. "Ich bin sicher, dass er mich von oben herab weiterhin ermutigt und mir Kraft schickt", sagte Ramos, bereits heftig schluckend.

Als Ramos über den Vater spricht, ist's um ihn geschehen

Als die Familie zum Zuge kam, war der Weg ins Tal der Tränen vorgezeichnet. Er dankte Bruder René, natürlich den vier Kindern und seiner Frau. Seinem verstorbenem Großvater, "der mich von der Wiege an zu einem Sevillista gemacht hat". Als dann sein Vater an die Reihe kam, war es endgültig um Ramos geschehen. Er habe ihn "zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin", sagte Ramos mit tränenerstickter Stimme, er dankte ihm "für die Persönlichkeit und die Bescheidenheit, die er mir von klein auf eingeimpft hat. Wir haben es auch verdient, hier durch die große Tür zu gehen. Du bist meine tägliche Motivation, Fußball zu spielen." Nun liege es an ihm, auch die Leistung zu bringen.

Doch ist Ramos dazu überhaupt noch in der Lage? Er ist immerhin stolze 37 Jahre als, seine Zeit bei Paris St. Germain war durch Verletzungen geprägt. Der Abwehrspieler tut offenbar alles dafür, dem Herzensklub eine Hilfe zu sein. "Körperlich habe ich viel und hart trainiert, so lange habe ich noch nie trainiert", sagte er. "Ich fühle mich großartig, aber ich werde nach und nach meine beste körperliche Verfassung finden."

Ramos hofft auf Begnadigung - und spricht vom Henkelpott

Sein neues altes Trikot: Sergio Ramos, hier mit Vereinsboss Castro, wird die gewohnte Nummer 4 tragen. IMAGO/ZUMA Wire

Im Stadion wurde Ramos bei seiner Präsentation herzlich empfangen, doch damit er alle Herzen zurückgewinnt, sind nicht nur Worte, sondern auch Taten notwendig - nur dann werden ihm auch die Sevilla-Ultras den Wechsel zu Real Madrid vor 18 Jahren verzeihen. Aktuell stehen die "Biris Norte" dem Transfer noch äußerst kritisch gegenüber, daran ließen sie in einer öffentlichen Mitteilung keinen Zweifel. "Es ist ein Thema, das auf dem Tisch liegt", weiß Ramos, "ich möchte die Meinung der Sevilla-Fans und der Leute, die immer noch verärgert über meine Gesten sind, respektieren. Ich hoffe, dass ich mit einer guten Leistung und einer Entschuldigung diese Meinung ändern kann, denn wir haben zu viele Feinde außerhalb des Klubs, um uns untereinander zu streiten." In der Jugend mache man nun mal Fehler. "Ich hoffe, dass sie mir verzeihen können."

Mein Herz ist in zwei Hälften gebrochen. Sergio Ramos über seine Zuneigung zu Real Madrid

Der Heimkehrer schlägt also vorsichtige Töne an, doch Ramos wäre nicht Ramos, hätte er nicht auch eine große Klappe. Das war schon als 19-Jähriger so, als er bei seiner Vorstellung bei Real keck behauptete, er werde eines Tages Kapitän der Königlichen werden. 2015 wurde er es dann. "Ich glaube daran, dass wir einen Titel gewinnen können, die Liga, die Champions League", sagte der Routinier. "Ich weiß, dass es sehr schwierig ist, weil einem niemand etwas schenkt, aber das Wichtigste ist, daran zu glauben. Bevor ich sterbe, möchte ich mit der Mannschaft meiner Seele, dem FC Sevilla, etwas gewinnen." Sevillas Titel habe er auch schon vor der Rückkehr immer ausgiebig gefeiert.

Seine eigenen feierte er aber mit einem anderen Klub. Das Wiedersehen mit den alten Kollegen aus Madrid ist gar nicht mehr so fern, am 22. Oktober ist Real in Andalusien zu Gast. Ramos machte auch hier aus seinem Herzen im wahrsten Sinne des Wortes keine Mördergrube. "Ich habe mein halbes Leben in Sevilla und mein halbes Leben in Madrid verbracht, mein Herz ist in zwei Hälften gebrochen. Ich hoffe nur, dass sie mich mit der gleichen Zuneigung empfangen, die ich für sie empfinde."