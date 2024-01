Als Prokop trotz des Debakels für Österreich öffentlich um seinen Job kämpfte

Wenn die deutsche Handball-Nationalmannschaft am Samstagabend Österreich herausfordert, könnten beim Nachbarn Revanchegelüste hochkommen. Erinnerungen an den 20. Januar 2020 werden wach.

Beide Fäuste in Wien geballt: Bundestrainer Christian Prokop. Sascha Klahn

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Es war eine Leistungsdelle zur Unzeit. "Es tut weh, da braucht man nicht herumreden", stellte ÖHB-Kapitän Nikola Bilyk klar: "Wir hätten viel mehr rausholen können. Wir haben in der zweiten Halbzeit erstmals im Turnier nicht unser wahres Gesicht gezeigt. Das war unser erstes schlechtes Spiel in diesem Turnier."

Mit gesenktem Kopf stand der seit 2016 beim THW Kiel unter Vertrag stehende Halblinke da. Bei der Heim-EM 2020 war sein bis dorthin bärenstarkes Team im zweiten Hauptrundenspiel gerade von Deutschland heftig mit 22:34 abgekanzelt worden. "Einige Unkonzentriertheiten haben gereicht und die sind über uns drübergefahren", haderte Keeper Thomas Bauer: "Es ist keine Schande, dass wir verloren haben, aber die Höhe ist nicht ganz okay."

Die "banalen" Sorgen, die die Österreicher nach der Vorführung hatten, hätte einer im deutschen Lager wohl gerne gehabt. Wegen des 24:25 gegen Kroatien zum Hauptrunden-Auftakt war zum x-ten Mal eine öffentliche Diskussion um Bundestrainer Christian Prokop losgetreten worden. Der damalige DHB-Vizepräsident und heutige kicker-Kolumnist Bob Hanning hatte vor dem Österreich-Spiel deutlich gemacht: "Es wird sich zeigen, was diese Mannschaft mit ihrem Trainer macht. Österreich in Wien ist der beste Gegner, um all diese Fragen zu überprüfen."

Doch die deutsche Mannschaft lieferte. Sieg mit zwölf Toren Unterschied in Wien. "Wir waren in einem Loch, aber heute haben wir uns gepusht", freute sich der alles überragende deutsche Torhüter Johannes Bitter nach seinem 150. Länderspiel. Nach nervösem Beginn führte die DHB-Auswahl verdient zur Pause und zog nach dem Seitenwechsel gnadenlos davon.

"Ich finde das völlig überflüssig", befand Prokop hinterher: "Wir haben gegen Kroatien nach einem Riesenkampf mit einem Tor verloren. Ist das in Deutschland der Maßstab, dass dann der Trainer infrage gestellt wird, wenn man Kroatien nicht schlägt?" Wenn dem so wäre, müsse er das hinnehmen. Prokop selbst würde aber anders handeln: "Man sollte den Maßstab entwickeln, wie spielt diese Mannschaft, welches Gefühl gibt sie dem Publikum und sich selber, wie kämpft sie um die Bälle und wie entwickelt sie sich weiter. Da war das heute ein wichtiges Spiel."

Auch Hanning relativierte seine Aussagen von vor dem Spiel. "Ich habe den Trainer nie öffentlich infrage gestellt. Und die Mannschaft konnte immer mit dem Trainer", so der Füchse-Boss. Nach der verpassten Medaillenchance wollte er vielmehr die deutschen Spieler mit seinen Aussagen kitzeln. "Wir wollten die Leidenschaft und den Willen sehen, um Platz fünf zu spielen", stellte Hanning klar.

Pekeler: "Ich habe keinen Bock auf das Spiel um Platz fünf"

"Nachdem wir das Halbfinale verpasst haben, ist der fünfte Platz unser Ziel, und wir haben es nach Stockholm geschafft", so Prokop, dessen Team Rang drei in der Hauptrundengruppe schon zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zu nehmen war.

Auf nach Stockholm, um sich mit Portugal zu messen? Das sahen nicht alle im deutschen Lager so. "Ich habe keinen Bock auf das Spiel um Platz fünf und nach Stockholm zu fahren", machte DHB-Abwehrspezialist Hendrik Pekeler damals klar: "Wir werden kämpfen, keine Frage. Aber für mich ist das das unnötigste Spiel bei der EM. Es macht einfach keinen Sinn, den fünften Platz auszuspielen." Die Belastung auf höchstem Niveau sei ohnehin schon zu groß.

Ales Pajovic, heute wie damals ÖHB-Cheftrainer, blieb trotz des Debakels gewohnt ruhig: "Es ist wichtig, dass wir eine Mannschaft bleiben. Wir machen jetzt kein Chaos wegen einer Niederlage." Und tatsächlich wurde die Mannschaft von den gut 9000 Fans in der Wiener Stadthalle dennoch gefeiert. Später sollte sie mit Rang 8 das beste Ergebnis ihrer EM-Geschichte einfahren.

Einigen deutschen Fans war die EM-Stimmung offenbar noch vor dem Nachbarschaftsduell vergangen. Wie österreichische Medien übereinstimmend berichteten, versuchten einige deutsche Anhänger, ihre Tickets vor der Wiener Stadthalle loszuwerden. Am 20. Januar 2024 wird vor der Kölner Lanxess Arena keiner seine Karte freiwillig abgeben - aus keinem der beiden Lager.