Als Pelé vor 6000 Chinesen Voss-Tecklenburg lobte

Die WM 2023 steht vor der Tür, doch vorher blickt Martina Voss-Tecklenburg auf die Anfänge dieser Turniere. Dass sich das Starterfeld seitdem fast verdreifacht hat, könnte laut der Bundestrainerin zu früh kommen.

Eine Weltmeisterschaft ist grundsätzlich erst einmal etwas Besonderes. Für die Generation von Jule Brand, Sjoeke Nüsken oder Nicole Anyomi geht das Turnier in Australien und Neuseeland als erstes dieser Art in die Karriere ein.

Martina Voss-Tecklenburg erlebt dagegen schon zum fünften Mal eine WM. 1991, 1995 und 1999 war sie als Spielerin dabei, nun tritt sie nach 2019 als deutsche Bundestrainerin auf. Und kann sich noch gut an die Premiere erinnern - an 1991 in China.

"Bei einem Training saßen auf einmal 6000 Chinesen in einem Stadion, um uns anzufeuern - wir wussten gar nicht, warum sie da waren, aber es war schön", sagte sie in einem Interview mit der "Berliner Zeitung". "Übrigens war auch Pelé dabei, der sagte, dass die Nummer sieben bei den Deutschen eine gute Spielerin sei. Das war ich ... (lacht)".

Ist die Leistungsdichte im Frauenfußball für 32 Teams bereit?

Für das DFB-Team sprang damals am Ende Platz vier heraus, denn im Halbfinale gegen die USA (2:5) zerplatzte der Traum vom Titel. "Du spürst als Spielerin recht schnell, ob du noch irgendetwas bewegen kannst, aber dafür waren uns die Amerikanerinnen auch physisch viel zu überlegen. Im Spiel um Platz drei (0:4 gegen Schweden, Anm. d. Red.) war dann die Luft raus. Die WM war unheimlich anstrengend, und ich hatte noch nie so viel Muskelkater, weil wir gefühlt jeden zweiten Tag gespielt haben und darauf gar nicht vorbereitet waren."

Brasilien selbst schied damals übrigens in der Vorrunde aus, qualifizierte sich als einziger - weil schlechtester - Gruppendritter nicht für das Viertelfinale. Mit zwölf Teams in drei Vierergruppen ist der Modus von damals kein bisschen mit dem heutigen vergleichbar. In "Down Under" treten erstmals 32 Nationen an. Ist die Leistungsdichte im weltweiten Frauenfußball dafür schon "bereit"?

"Das weiß ich auch noch nicht so richtig", gibt Voss-Tecklenburg zu. "Die FIFA ist für die WM 2019 in Frankreich schon auf 24 Teams hochgegangen - ich bin selber gespannt, wie jetzt die Ergebnisse in der Gruppenphase sein werden, weil es ein paar Nationen mit sportlichem Nachholbedarf gibt. Es wird sich zeigen, ob dieser Schritt vielleicht zu früh kommt, denn wir hatten einerseits vor vier Jahren schon heftige Resultate". Damals gewann beispielsweise Weltmeister USA mit 13:0 gegen Thailand im ersten Gruppenspiel.