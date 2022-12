Als Mathenia-Ersatz: Nürnberg verpflichtet Vindahl

Der 1. FC Nürnberg hat auf die Verletzung von Stammtorhüter Christian Mathenia reagiert und Peter Vindahl von AZ Alkmaar verpflichtet. Der 24-Jährige kommt auf Leihbasis bis zum Saisonende zum FCN.

Weil sich Stammtorhüter Christian Mathenia beim 2:1 gegen den SC Paderborn am letzten Spieltag vor der Winterpause schwer an der Schulter verletzte, bestand beim 1. FC Nürnberg eine akute Lücke zwischen den Pfosten. Diese hat der Zweitligist nun geschlossen: Wie der Club am Sonntagabend bekanntgab, kommt der Däne Peter Vindahl auf Leihbasis bis zum Saisonende von AZ Alkmaar nach Nürnberg.

Vindahl war im Sommer 2021 für eine kolportierte Ablöse von 1,8 Millionen Euro von Nordsjaelland nach Alkmaar gewechselt, wo er in seinem ersten Jahr 32-Ligaeinsätze absolvierte. In der laufenden Saison verlor er jedoch seinen Stammplatz an Hobie Verhulst. Der 24-Jährige hat jegliche U-Nationalmannschaften Dänemarks durchlaufen und war auch schon für die Nationalmannschaft Dänemarks nominiert. Ein A-Länderspiel absolvierte Vindahl bislang allerdings nicht.

Ich bin sehr froh, dass wir in der kurzen Zeit eine so gute Lösung gefunden haben. Dieter Hecking

Über die Verpflichtung des Dänen, der als Wunschkandidat des Clubs vor dem Bochumer Michael Esser galt, freute sich Nürnbergs Sportdirektor Dieter Hecking. "Aufgrund des verletzungsbedingten Ausfalls von Christian Mathenia ist eine Lücke bei unseren Torhütern entstanden, die wir jetzt geschlossen haben", wird Hecking auf der Vereinswebsite zitiert. "Ich bin sehr froh, dass wir in der kurzen Zeit eine so gute Lösung gefunden haben."

Auch Vindahl selbst freute sich auf die neue Aufgabe beim Club. "Ich weiß natürlich um die Liebe der Deutschen zum Fußball und freue mich sehr auf diese neue Herausforderung in einem, für mich, neuen Land. Die zweite Liga ist hochklassig besetzt, das hat mich gereizt."

Vindahl ist nach Florian Flick vom FC Schalke 04 und Benjamin Goller von Werder Bremen bereits der dritte Winterneuzugang des Tabellenelften der 2. Liga. Beim FCN wird er mit der Trikotnummer 30 auflaufen.