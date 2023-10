"Als Mannschaft nicht auf dem Platz": Werner auf der Suche nach der Gruppe

Nach dem über weite Strecken enttäuschenden 2:4 in Darmstadt läuft bei Werder die Analyse des Absturzes am Böllenfalltor. Der Trainer sieht einen Ansatz für die nächsten Aufgaben in der fehlenden Gemeinsamkeit.

Ehe der SV Werder so richtig auf dem Platz und im Spiel angekommen war, lag er bereits aussichtslos hinten. Zwei erzielte Tore im Schlussdrittel des Spiels bei Darmstadt 98 bildeten aber lediglich eine Ergebniskosmetik, die die vielen Schrammen und Beulen bis zum zwischenzeitlichen 0:4-Rückstand kaum zu überdecken vermochte.

Widerstand und Stabilität fehlen

Vor allem der erneute Rückschlag nach dem über längere Phasen guten Spiel beim jüngsten 2:1-Heimsieg gegen den 1. FC Köln lässt Ole Werner grübeln und bestimmt die Analyse des Geschehenen.

"Für mich schwer zu erklären nach der letzten Woche, in der für uns vieles gepasst hat", so der Bremer Trainer, der freilich eine bittere Erkenntnis zum dann folgenden Auftritt gegen engagierte Darmstädter folgen ließ: "Im Endeffekt muss man feststellen, dass wir auf einen frühen Rückstand nie eine Antwort gefunden haben. Wir waren als Mannschaft nicht auf dem Platz, was den Widerstand und die Stabilität angeht."

Führungsspieler gefordert

Den Schlüssel für eine Besserung sieht Werner eindeutig im Kollektiv. Doch genau hier liegt die Problematik: Aktuell besteht die Mannschaft aus vielen neuen Gesichtern. "Als Gruppe, die schon viele Schlachten zusammen geschlagen hat, bekommst du es vielleicht schneller, einfacher hin", weiß Werner, der jedoch trotzdem bei dem Ansatz bleibt, nur in der Gemeinsamkeit den nächsten Schritt machen zu können - mit Unterstützung der bereits einige Zeit im Klub weilenden Führungsspieler, die voran gehen sollen.

"Natürlich sind da diejenigen gefragt, die schon länger bei uns sind." Eine Frage der Einstellung sei der Absturz am Böllenfalltor dagegen eher nicht gewesen, so der 35-Jährige. "Aktuell ist jeder mit sich selbst in solchen Momenten beschäftigt. Das hat viel mit Entwicklung, mit dem Zueinander-Finden zu tun. Ich glaube, dass wir da eher Lösungen finden als in anderen Themen."