Felix Magath (68) ist seit Sonntag neuer Trainer von Hertha BSC. Vor 15 Jahren, im April 2007, wurde er schonmal zum neuen Hertha-Coach erklärt - irrtümlicherweise.

Zur besten Sendezeit vermeldete die ARD am Abend des 17. April 2007 Vollzug. Während der Live-Übertragung des DFB-Pokal-Halbfinalspiels 1. FC Nürnberg gegen Eintracht Frankfurt (4:0), das im Schnitt 6,13 Millionen Zuschauer verfolgten, war in einem TV-Meldungs-Laufband verkündet worden, dass Felix Magath ab 1. Juli 2007 Hertha-Coach werde. Bei Hertha BSC war die Aufregung groß. Karsten Heine trainierte seinerzeit die Bundesliga-Mannschaft. Die Wunschbesetzung des Klubs für den Sommer 2007 war der Schweizer Lucien Favre, der damals den FC Zürich trainierte und zur Saison 2007/08 dann tatsächlich nach Berlin wechselte. Magath war auch hinter den Kulissen im Frühjahr 2007 nicht mal ansatzweise ein Thema in der Hauptstadt.

Hertha verlangte eine offizielle Stellungnahme des Senders. Die ARD ruderte am Tag nach dem Pokal-Halbfinale zurück. Ein Verantwortlicher des für die Live-Übertragung zuständigen Bayerischen Rundfunks (BR) erklärte: "Wir entschuldigen uns bei unseren Zuschauern, bei Hertha BSC und natürlich bei Felix Magath. Wir sind einer Fehlinformation aufgesessen."

kicker Wochenendrückblick vom 14.3.2022 Felix Magath heuert bei Hertha BSC an, Leverkusen verliert Spiel und Spieler in Köln, DSV-Adler gewinnen Silber bei Skiflug-WM kicker Wochenendrückblick vom 6.3.2022 06.03.2022 kicker Wochenendrückblick vom 27.2.2022 27.02.2022 kicker Wochenendrückblick vom 20.2.2022 20.02.2022 kicker Wochenendrückblick vom 13.2.2022 13.02.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts TuneIn weitere Podcasts

Magath, Ende Januar 2007 vom FC Bayern beurlaubt, dementierte die Falschmeldung damals prompt: "Ich habe keinen Kontakt zu Hertha und bin auch nicht interessiert." Er ging im folgenden Sommer nicht nach Berlin, sondern zum VfL Wolfsburg, mit dem er 2009 Deutscher Meister. Jetzt, knapp 15 Jahre nach jener Episode, ist er tatsächlich zu Hertha BSC gewechselt.