Als Lothar Matthäus Deutschland schlug

Kurz vor der EM 2004 verlor Deutschland mit 0:2 gegen Ungarn. Zwar war die Partie nur ein Testspiel, sie hatte aber auch eine gewisse Bedeutung. Und einen Spielverderber namens Lothar Matthäus.

Die Nations-League-Begegnung zwischen Ungarn und Deutschland am Samstagabend (20.45, LIVE! bei kicker) wird erst das fünfte Aufeinandertreffen bei einem großen Turnier. Die letzte Niederlage gegen die Osteuropäer gab es bei einem Testspiel am 6. Juni 2004 - gegen den damaligen ungarischen Nationaltrainer Lothar Matthäus. Das deutsche Team verlor mit 0:2.

Knapp fünfzig Jahre nach dem "Wunder von Bern" waren die beiden einstigen Finalisten in Kaiserslautern aufeinandergetroffen. Was als lockeres Testspiel vor der EM 2004 angekündigt war, wurde zum Vorgeschmack ebenjener Europameisterschaft, die für Deutschland schon nach der Gruppenphase beendet war.

Auf der Suche nach der EM-Formation

Wie Deutschland das Auftaktspiel gegen die Niederlande bestreiten sollte, stand noch nicht fest. "Acht, neun Positionen sind schon vergeben", erklärte Michael Skibbe, der sich das Amt des Nationaltrainers mit Rudi Völler teilte. Vor allem im Sturm gab es noch den Konkurrenzkampf zwischen Fredi Bobic, Miroslav Klose, Kevin Kuranyi und Thomas Brdaric. Youngster Lukas Podolski nahm die Joker-Rolle ein.

Trotz des überraschend guten Abschneidens bei der Weltmeisterschaft zwei Jahre zuvor mahnte Didi Hamann seine Mannschaftskollegen im kicker-Interview: "Wenn wir nicht zu 100 Prozent bei der Sache sind, kann uns jeder Gegner auseinandernehmen."

Mein Vorteil ist, dass ich die deutsche Nationalmannschaft weitaus besser kenne als Rudi Völler unser aktuelles Team. Lothar Matthäus

Ungarn hatte im Vorfeld die Absagen von 22 Spielern beklagt. Auf die bundesligaerfahrenen Spieler Pal Dardai (Hertha BSC) und Zsolt Löw (Energie Cottbus) musste Matthäus verzichten, der bekannteste Spieler war Herthas Schlussmann Gabor Kiraly. Trotz der vielen fehlenden Stammspieler sah Matthäus auch etwas Gutes: "Mein Vorteil ist, dass ich die deutsche Nationalmannschaft weitaus besser kenne als Rudi Völler unser aktuelles Team." Matthäus schickte eine sehr junge Mannschaft aufs Feld.

"Die Routiniers machen Rudi ratlos"

Die deutsche Elf spielte ein schlechtes Spiel. Zwar lag es nicht an der Einstellung, denn Laufbereitschaft und Einsatzwille waren vorhanden, aber gerade im Aufbauspiel wurden viele Fehlpässe gespielt. Zudem häuften sich in der Abwehr Fehler, eine klare Abstimmung war nicht zu erkennen. In der siebten Minute nutzte der spätere Augsburger und Düsseldorfer Sandor Torghelle die deutsche Unsicherheit aus und traf zur Führung. Auch beim 0:2 waren die Abwehrspieler zu weit von Torghelle entfernt. Der kicker titelte in der Ausgabe vom 7. Juni: "Die Routiniers machen Rudi ratlos".

Für die noch offenen Positionen in der Doppelspitze konnte sich keiner der fünf Stürmer beweisen - Klose war in seinem Abschiedsspiel vom Betzenberg ein Totalausfall. Und auch den anderen gelang auch in einer etwas stärkeren zweiten Hälfte höchstens wenig Zug zum Tor.

Am Ende gab es für Deutschland eine ärgerliche Niederlage, die die EM-Euphorie bremste. "Wüsste man nicht, dass deutsche Teams während eines Turniers urplötzlich zu ihren bewährten Tugenden finden können, man könnte heute schon den Rückflug nach den Gruppenspielen buchen", schrieb kicker-Chefredakteur Rainer Holzschuh nach dem Spiel. Die Ungarn, die die beiden Freundschaftsspiele zuvor gegen Brasilien (1:4) und gegen China (1:2) verloren hatten, verabschiedeten sich mit einem Überraschungssieg in ihren Urlaub.

Die beiden Debütanten gegen Ungarn: Bastian Schweinsteiger (li.) und Lukas Podolski.

Schweinsteiger und Podolski debütieren

Kleine Hoffnungsschimmer waren die jungen Spieler. Philipp Lahm, der seinen Stammplatz für die EM schon sicher hatte, war der beste deutsche Spieler (kicker-Note 2,5), in der zweiten Hälfte wurde zuerst Bastian Schweinsteiger eingewechselt, der schlagartig das Spiel belebte und für die Schlussviertelstunde kam noch der eifrige Podolski in die Partie.

Daran, dass Lahm, Schweinsteiger und Podolski, die Holzschuh im Falle eine frühzeitigen Ausscheidens dem Bundestrainer für einen Neuaufbau ans Herz legte, zehn Jahre später den WM-Pokal in die Höhe stemmen würden, war im Sommer 2004 aber noch lange nicht zu denken.