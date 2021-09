Als Lomb-Ersatz: Bayer meldet 17-jährigen Neutgens nach

Nach der Verletzung von Niklas Lomb hat Bayer einen dritten gesunden Torhüter für die Europa League gemeldet. Der 17-jährige Maximilian Neutgens könnte im Falle eines Einsatzes zum deutschen Rekord-Keeper in der Europa League werden.

In dieser Woche gab es endgültige Klarheit: Bei der Verletzung, die sich Niklas Lomb am Mittelfinger der linken Hand zugezogen hat, handelt es sich um einen knöchernen Ausriss der Strecksehne. Bayers Nummer 3 im Tor wird etwa für drei Wochen ausfallen.

Nachmeldepflicht beim dritten Torwart

Was zur Konsequenz hat, dass der Klub einen dritten Torhüter für die Spiele in der Europa League melden muss, um bei einem eventuellen Ausfall von Stammkraft Lukas Hradecky oder dessen Vertreter Andrej Lunev nicht ohne Ersatzkeeper dazustehen.

Nach Lombs Ausfall hat Bayer nun U-19-Torhüter Maximilian Neutgens über die B-Liste für die Europa League nachnominiert. Am Donnerstag gegen Ferencvaros Budapest wird Neutgens, der seit über einem halben Jahr regelmäßig bei den Profis mittrainiert, während des Spiels auf der Tribüne Platz nehmen. Es sei denn, Hradecky oder Lunev fielen noch kurzfristig aus.

Rekord in der Europa League möglich

Sollte Neutgens, der am 3. März 17 Jahre alt wurde und im Sommer erst von der U 17 in die U 19 des Bayer-Nachwuchses aufgerückt war, zeitnah zum Einsatz kommen, würde er sogar zum deutschen Rekord-Keeper in diesem Wettbewerb aufsteigen. Seit der Einführung der Europa League in der Saison 2009/2010 kam noch nie ein minderjähriger deutscher Torhüter in diesem Wettbewerb zum Einsatz.

Bislang gab es mit Pepe Bonet (Stade Rennes), der 2019 bei seinem Debüt 16 Jahre und 253 Tage alt war, sowie 2010 mit Dynamo Kiews Maksym Koval (17 Jahre und 281 Tage) nur zwei Torhüter, die im Alter von unter 18 Jahren in der Europa League das Tor hüteten.

Der jüngste deutsche Keeper der Europa League könnte Neutgens, der die Rückennummer 41 bekommt, also werden. In der Bundesliga würde es für ihn mit aktuell 17 Jahren und 197 Tagen bestenfalls noch für den Titel des drittjüngsten Torwarts reichen. Von den vier im deutschen Oberhaus eingesetzten Torhütern unter 18 Jahren, Frankfurts Jürgen Friedl (1976), Bochums Dirk Drescher (1985), Düsseldorfs Frank Kirn (1986) sowie Dortmunds Eike Immel (1978), waren Friedl (17 Jahre und 26 Tage) und Drescher (17/163) jünger als Neutgens.

Um Kirn zu unterbieten, müsste Bayers Torhüter-Talent spätestens am 10. Spieltag gegen Wolfsburg debütieren. Um bei seinem Einstand jünger als der ehemalige Nationaltorhüter Immel bei dessen erstem Bundesligaeinsatz zu sein, bleibt ihm noch bis zum 11. Spieltag bei Hertha BSC Zeit.