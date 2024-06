Als Kreisläufer zum Torschützenkönig: Die Champions League-Reise von Kamil Syprzak

Kamil Syprzak ist Torschützenkönig der Champions League-Saison 2023/2024: als erster Kreisläufer und als erster Pole. Der Pariser freute sich über "eine große Sache".

Es war eine außergewöhnlich starke Saison für Kamil Syprzak. Der Kreisläufer krönte sich mit Paris Saint Germain nicht nur zum französischen Meister, sondern wurde sowohl in der Liga als auch in der EHF Champions League zum Torschützenkönig. In der Liqui Moly Star League folgte zudem die Wahl zum MVP.

Kreisläufer als Torschützenkönige: das ist selten. Bei Syprzak liegt das auch daran, dass der Pole bei PSG die Siebenmeter wirft. So kamen in der Champions League-Saison insgesamt 112 Tore zusammen, sechs mehr als bei Verfolger Dika Mem. Hinsichtlich der vielen persönlichen Auszeichnungen freut sich Syprzak auf der Seite des polnischen Verbands: "Es war mein Traum, Handballgeschichte zu schreiben."

Seine Champions League-Bilanz ist auch aus einem weiteren Grund beeindruckend: Paris musste bereits im Viertelfinale die Segel streichen, Syprzak stand also zwei Spiele weniger auf dem Parkett. "Bis zum Finalwochenende der Champions League wusste ich nicht, dass die Chancen auf den Titel so groß sind", erklärte der Pole selbst.

Bei 17 Einsätzen traf Syprzak dabei etwa 6,5 Mal pro Spiel. Auf die Auszeichnung des Torschützenkönigs habe er sich dennoch nicht fokussiert. Syprzak: "Während der Saison habe ich mich nicht darauf konzentriert. Mein Ziel war es, in jedem Spiel hundert Prozent zu geben und der Mannschaft so gut wie möglich zu helfen."

"Es ist eine große Sache für mich und eine Erfüllung von Zielen, aber ich denke auch, dass es eine wichtige Sache für den gesamten polnischen Sport ist", erklärte Syprzak weiter: "Ich habe bewiesen, dass man mit harter Arbeit ständig Fortschritte machen, sich weiterentwickeln und weitere Herausforderungen bewältigen kann. Ich hoffe, dass mein Erfolg auch eine gute Motivation für junge Handballerinnen und Handballer ist, noch härter zu arbeiten und immer für ihre Träume zu kämpfen."