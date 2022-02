Als Hoffenheims Krise nicht nur Ergebnisse betraf

Der TSG Hoffenheim droht am Wochenende die vierte Bundesligapleite in Serie. Einen vergleichbaren Negativlauf gab es zuletzt in der Saison 2012/13.

Statistiken sind unerbittlich. Wie unverdient und unglücklich die jüngsten Niederlagen in der Bundesliga auch gewesen sein mögen - unterm Strich droht der TSG Hoffenheim am Wochenende die vierte Pleite in Serie in der Meisterschaft, die fünfte in Folge, das Pokal-Aus gegen Freiburg (1:4) noch eingerechnet. Bei der Fahndung nach vergleichbaren Negativläufen für die Kraichgauer muss man weit zurückblättern in der Erstligazugehörigkeit der TSG. Und landet in der Saison 2012/13 und einer Zeit, in der Hoffenheim noch von eine gehörigen Portion Planlosigkeit und Aktionismus geprägt war.

Saison 2012/13: Zwei Pleitenserien

In dieser Spielzeit musste die TSG gleich zweimal folgenschwere Niederlagenserien in der Bundesliga verkraften. Die erste unter Cheftrainer Markus Babbel zog sich von Mitte November bis Mitte Dezember und umfasste sechs Pleiten hintereinander gegen Wolfsburg (1:3), Leverkusen (1:2), Nürnberg (2:4), Bremen (1:4), den HSV (0:2) und Dortmund (1:3). Die ersten vier kosteten Babbel den Job, die beiden folgenden verantwortete Interimscoach Frank Kramer, der nun als Cheftrainer mit Arminia Bielefeld diesen Sonntag an seine frühere Wirkungsstätte zurückkehrt.

Der selbst erst seit September im Amt befindliche TSG-Manager Andreas Müller verpflichtete danach seinen früheren Schalker Weggefährten Marco Kurz als neuen Chefcoach. Gut drei Monate später waren beide schon wieder Geschichte. Nach der nächsten punktlosen Serie von vier Ligaspielen gegen Hannover (0:1), Stuttgart (0:1), Augsburg (1:2), und Bayern München (0:1) folgte ein mageres 0:0 gegen Mainz, ehe Hoffenheim nach einem 0:3 auf Schalke erneut die Reißleine zog.

Müller und Kurz mussten gehen, es übernahmen Trainer Markus Gisdol gemeinsam mit Alexander Rosen, der bis dahin Leiter der Nachwuchsakademie war. Und der bis heute die Verantwortung als Manager trägt. Mit viel Glück bekam die stark abstiegsbedrohte TSG über die Relegation noch die Kurve und hielt die Klasse. Doch dieser personelle Einschnitt seinerzeit in Hoffenheim markiert zugleich den Übergang zurück zu einem weitsichtigen, planvollen sowie finanziell soliden wie selbsttragenden Handeln.

Wir brauchen jetzt ein Erfolgserlebnis, wir müssen noch mehr darum kämpfen, Tore zu erzielen und das Glück zwingen. Pavel Kaderabek

Die aktuelle Misere, die Kevin Vogt als "Ergebniskrise" kennzeichnet, ereilt einen Verein, der in allen Belangen deutlich solider aufgestellt ist als vor neun Jahren. Personell, finanziell, strukturell. Und sportlich. Zwar ist die TSG, vor wenigen Wochen noch Tabellendritter, wieder aus den internationalen Rängen gerutscht, aber von den damals akuten Abstiegssorgen meilenweit entfernt.

Und dennoch zählen nun mal Ergebnisse. Deshalb wächst der Erfolgs- und (auch eigene) Erwartungsdruck immer mehr an. "Wir brauchen jetzt ein Erfolgserlebnis, wir müssen noch mehr darum kämpfen, Tore zu erzielen und das Glück zwingen", fordert etwa Pavel Kaderabek, der seinem Comeback gegen Bielefeld entgegenfiebert. Schließlich wollen die Hoffenheimer zurück in den Europapokal. "Wir werden alles dafür geben, dass wir am Ende auf einem internationalen Platz stehen", versichert der Tscheche, "und um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Ergebnisse jetzt kommen." Es wäre an der Zeit.