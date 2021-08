Die deutsche Nationalmannschaft hat von nun an einen ausgewiesenen Standard-Trainer. Die Berufung kam für Mads Buttgereit unverhofft.

Ein Schweizer für die Torhüter, ein Däne für die Standards: Bereits am Montag hatte der DFB mitgeteilt, dass Hansi Flick neben Andreas Kronenberg als neuen Torwarttrainer auch Mads Buttgereit in seinen Trainerstab berufen hat. Der 36-Jährige soll das Team rund um den neuen Bundestrainer als "externer Experte" im Bereich Standardsituationen unterstützen.

Wie Flick nun am Dienstag bei der offiziellen Vorstellung seines Teams bekanntgab, habe er Buttgereit "schon auf dem Zettel gehabt, als ich noch bei Bayern war". Davon gewusst hatte der Däne offenbar nicht, zumindest war er überrascht über die Anfrage Flicks. "Als Hansi anrief, dachte ich, da verarscht mich jemand", erklärte Buttgereit selbst bei der Medienrunde am Dienstag.

Ich habe immer die 'Sportschau' geguckt und von der Bundesliga geträumt. Mads Buttgereit

Zuvor hatte er von 2017 bis 2019 lang als Standard-Trainer beim dänischen Verein FC Midtjylland gearbeitet, zuletzt war er Co-Trainer der U-18-Nationalmannschaft seines Landes. Bei der Europameisterschaft im Sommer gehörte er dem Trainerstab der A-Nationalmannschaft an.

Nun wird Buttgereit also außerhalb seines Heimatlandes tätig sein. Eine Sprachbarriere wird es bei seiner Arbeit mit der deutschen Nationalmannschaft aber nicht geben, Buttgereit spricht perfekt Deutsch. Hintergrund: "Ich habe einen deutschen Vater und deutsche Großeltern aus Celle." Und auch davon abgesehen habe Deutschland schon immer eine große Rolle für ihn gespielt. "Ich habe einige Zeit in Flensburg gelebt, habe immer die 'Sportschau' geguckt und von der Bundesliga geträumt", so Buttgereit.

"Luft nach oben": Buttgereit will Standards zur deutschen Stärke machen

Nun ist es also nicht die Bundesliga geworden, aber dafür die Nationalmannschaft. "Das ist eine riesige Ehre für mich, wirklich groß", freute er sich. "Ich werde alles geben, um das Vertrauen zurückzuzahlen. Bei Standardsituationen ist im Fußball noch Luft nach oben, wenn man strukturiert arbeitet und die Spieler systematisch einbindet."

Bei der Europameisterschaft im Sommer gehörten die ruhenden Bälle nicht zu den Stärken des DFB-Teams. Mit Buttgereit soll sich das nun ändern. Man habe bei der EM gesehen, dass Standards "ein Thema sind, das sehr wichtig ist", erklärte Flick. "Deshalb haben wir jetzt Mads dabei. Er wird neue Wege aufzeigen, Tore bei Standardsituationen zu erzielen."