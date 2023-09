Als Füllkrug-Nachfolger: Werder sucht den neuen Vize-Kapitän

Niclas Füllkrug hat beim SV Werder Bremen nicht nur eine sportliche Lücke hinterlassen - sondern auch eine hierarchische. Doch in der Angelegenheit bestehe erst einmal kein "Riesendruck".

Das Bremer Testspiel während der aktuellen Länderspielpause lieferte keinerlei Hinweise. Kapitän Marco Friedl wurde nicht für die österreichische Nationalmannschaft nominiert und stand somit für den Bundesligisten am vergangenen Donnerstag in Willingen gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) auf dem Platz. Über die komplette Spielzeit - bei einer Auswechslung wäre es ja durchaus interessant geworden, welchem Werder-Profi er die Binde dann übergeben hätte …

Offiziell ist Friedl in seinem Amt zurzeit ohne Stellvertreter, nachdem Niclas Füllkrug den Verein kurz vor Transferschluss noch zu Borussia Dortmund verlassen hatte. Trainer Ole Werner hatte den Nationalspieler zu Saisonbeginn gerade erst als Vize-Kapitän bestimmt, nachdem in der Vorsaison noch Milos Veljkovic von der Mannschaft in dieser Rolle gewählt worden war. Bei der Besetzung eines Nachfolgers für Füllkrug will man sich jedoch vorerst nicht treiben lassen, betont Clemens Fritz: "Das werden wir die Tage mal intern besprechen."

Fritz: "Vielleicht lassen wir es erstmal offen"

In der vergangenen Woche hatte sich der Leiter Profifußball dazu auch schon mal lose mit Werner ausgetauscht: "Aber da sehen wir gerade nicht den Riesendruck. Vielleicht lassen wir es auch erstmal offen." Dann wiederum würde erst ein Ausfall Friedls Bewegung in die Personalie bringen und für Klarheit sorgen. Dem 25-Jährigen wiederum sei es "ganz egal, wer an meiner Seite ist" - als sein neuer Stellvertreter.

Ähnlich unaufgeregt hatte auch der Bremer Cheftrainer nach dem Testspielsieg bereits darauf hingewiesen, dass "es kein großes Thema innerhalb der Mannschaft ist, diesen Posten jetzt sofort zu besetzen". Wichtiger sei Werner, dass Führungsspieler vorhanden sind, "die eine Mannschaft als Gruppe führen". Bei Werder sind das die verbliebenen Mitglieder des Mannschaftsrats Veljkovic, Christian Groß, Leonardo Bittencourt und der seit dieser Saison dazugehörige Niklas Stark. Auch nach Füllkrugs Abgang umfasst das Gremium wie in der Vorsaison nun fünf Profis.