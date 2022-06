"Als Führungsspieler": St. Pauli II holt Schalkes Mende

St. Pauli II hat Sven Mende von Schalke II auf den Kiez gelotst. Der 28-jährige Mittelfeldspieler soll dort als Führungsspieler vorangehen.

Mende bringt die Erfahrung aus insgesamt 146 Regionalliga- und 43 Drittliga-Spielen mit nach Hamburg. In der abgelaufenen Saison war er mit 30 Einsätzen Stammspieler bei Schalke II in der Regionalliga West. Und auch die Regionalliga Nord kennt er bestens: "Für mich ist der Wechsel zu St. Pauli eine Rückkehr in den Norden. Ich kenne die Liga aus meiner Zeit beim VfB Lübeck und bin gespannt auf die Aufgabe, die ich hier haben werde", erklärte der gebürtige Göppinger.

Außerdem lief Mende, ausgebildet im Nachwuchs des VfB Stuttgart, in der Saison 2014/15 für den Hamburger SV II in der Regionalliga Nord auf (29 Spiele). Davon möchte in der kommenden Spielzeit der FC St. Pauli profitieren. "Sven bringt viel Erfahrung mit und soll für die junge Mannschaft als Führungsspieler vorangehen. Wir freuen uns, dass er sich dazu entschieden, seinen weiteren Weg mit uns zu gehen", sagte Carsten Rothenbach, Sportlicher Leiter U 23.