Als frisch gebackene belgische Meisterin: Vidal wechselt nach Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen rüstet seinen Kader für die kommende Saison in der Frauen-Bundesliga: Wie der Werksklub am Donnerstag bestätigte, wechselt Defensivspielerin Juliette Vidal vom belgischen Meister nach Leverkusen.

Jüngst gegen Eintracht Frankfurt am Ball: Juliette Vidal (li., mit Laura Freigang). imago images

Auch der Vorjahressechste der Frauen-Bundesliga treibt seinen Personalplanungen weiter voran. Wie Bayer 04 Leverkusen am Donnerstagmittag mitteilte, wechselt Juliette Vidal zur Werkself. Die 25-Jährige ist die vierte Neue in diesem Sommer nach Katharina Piljic (Mittelfeld, SGS Essen), Cornelia Kramer (Sturm, HB Köge) und Caroline Kehrer (Sturm, SC Braga).

"Juliette ist im Defensivbereich sowohl zentral als auch außen sehr variabel einsetzbar. Sie überzeugt vor allem im Spielaufbau mit dem linken Fuß und passt damit perfekt in unser Anforderungsprofil", erklärt Achim Feifel, Sportlicher Leiter der Bayer-04-Frauen, die Beweggründe für die Verpflichtung: "Sie bringt viel Erfahrung mit und war in der Meistersaison bei Anderlecht herausragend."

Nach Leverkusen kommt Vidal, die bei Bayer 04 am vergangenen Samstag im Test gegen Eintracht Frankfurt (1:1) als Gastspielerin aufgelaufen war, tatsächlich als frisch gebackene belgische Meisterin. Für den RSC Anderlecht kam sie in 26 Ligapartien zum Einsatz. Zuvor hatte sie bereits eine Saison beim FC Basel in der Schweiz (2022/23, 14 Ligaspiele, zwei Tore) und eine bei Saint-Etienne (2021/22, acht Ligaspiele, ein Treffer) verbracht.

Warum Vidal die Entscheidung pro Bayer "sehr leicht" fiel

"Ich habe große Lust auf die sportliche Herausforderung hier in Deutschland. Weil Bayer 04 dafür ideale Voraussetzungen und Rahmenbedingungen bietet, ist mir die Wechsel-Entscheidung sehr leichtgefallen", gibt Vidal offen zu: "Mit meiner Zweikampfstärke und meinen technischen Fähigkeiten kann ich dem Team weiterhelfen."

Defensiv gesetzt waren bei Leverkusen in der vergangenen Saison die Norwegerin Emilie Bragstad (21 Einsätze, zwei Tore), die Ungarin Lilla Turanyi (20 Einsätze, ein Tor) sowie die Niederländerin Janou Levels (16 Einsätze, ein Tor). Nun wird sich Vidal rasch behaupten wollen.