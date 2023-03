Als erster Europäer: 'NRaseck7' gewinnt die eMLS

Niklas 'NRaseck7' Raseck konnte die eMLS gewinnen. Ein historischer Coup, denn das gelang zuvor noch keinem Europäer.

Der beste eFootballer in Amerika kommt aus Deutschland. Niklas 'NRaseck7' Raseck von St. Louis City SC holt den virtuellen Major League Soccer Titel in seiner ersten Saison in den USA. Der ehemalige deutsche Nationalspieler erhält zusätzlich zur Trophäe ein Preisgeld in Höhe von 20.000 US-Dollar.

Als Vierter des Gesamtrankings, das sich aus allen Qualifiern zusammensetzte, war Raseck bereits für das Viertelfinale gesetzt. Dort traf der 24-Jährige auf den US-Nationalspieler Mohamed 'KingCJ0' Diop von D.C. United. Gespielt wurde die gesamte Finalrunde im K.-.o-System, zwei Partien entschieden über Weiterkommen oder Ausscheiden. Beide Durchgänge im Viertelfinale konnte der Deutsche jeweils mit 2:1 gewinnen und ins Halbfinale einziehen.

In diesem ging es gegen keinen Geringeren als die Nummer eins des Rankings: Ehsan 'Lamps' Zakeri von Minnesota United. 19 von 25 Partien gewann Zakeri, Raseck seinerseits verlor in der Spielzeit lediglich zwei Begegnungen hatte aber einige Remis zu verbuchen. Das Duell versprach entsprechend spannend zu werden und erfüllte diese Erwartungen.

3:3 trennten sich die beiden Protagonisten noch im Hinspiel - ähnlich knapp gingen auch die zweiten 90 Ingame-Minuten aus. Allerdings mit besserem Ende für Raseck, der die Partie 3:2 gewann.

Erneut torreiche und spannende Begegnungen

Im Finale traf 'NRaseck7' schließlich auf Paulo Neto von Atlanta United, der zur Mission Titelverteidigung angetreten war. Mit einem 4:4 gingen Neto und Raseck in das alles entscheidende letzte Duell, das wieder der Deutsche für sich entschied. Dieses Mal allerdings deutlich klarer. Bei seinem 5:2-Erfolg ließ er gegen Ende der Partie keinerlei Hoffnungen für seinen Gegner mehr aufkommen.

"Danke an alle St. Louis City Fans für die Unterstützung und an Maximilian 'FAK_Maxi' Mayrhofer für das Weltklasse-Coaching", schrieb 'NRaseck7' auf Twitter. Sein Gegner versuchte das Positive aus der Saison zu ziehen. Er schrieb ebenfalls im Kurznachrichtendienst: "Herzzerreißende Niederlage heute, aber gerade aus Niederlagen lernt man... Sehr gute Konstanz durch die ganze eMLS Saison - in jedem Turnier im Finale zu stehen und zwei davon zu gewinnen."