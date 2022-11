Als erster Deutscher in der MLS: Mukhtar zum "wertvollsten Spieler" der Saison gewählt

Hany Mukhtar hat die nächste Auszeichnung erhalten. Der 27-jährige Deutsche wurde zum wertvollsten Spieler, dem "Most Valuable Player" (MVP) der MLS-Saison gewählt.

"Ich denke, dass ich es in diesem Jahr verdient habe" - Ende September hatte sich Mukhtar im Interview mit dem kicker noch große Hoffnungen auf die Trophäe gemacht, die bereits Landon Donovan, David Villa und Robbie Keane gewinnen konnten.

Nun hat der 27-Jährige Gewissheit: Mit über 48 Prozent der Stimmen wurde der Offensivspieler vom Nashville SC, der in der diesjährigen MLS-Saison 23 Tore und elf Assists erzielen konnte, zum MVP gewählt. Abstimmen konnten Spieler, Journalisten und die Klubs, die meisten entschieden sich für den Torschützenkönig.

An 65 Prozent aller Tore direkt beteiligt

"Ich habe meinen Stil verändert, komme jetzt eher als hängende Spitze zum Vorschein und nicht mehr als Spielmacher", erklärte Mukhtar im kicker-Interview, warum es in der Saison 2022 so rund lief.

Für den großen Wurf hat es mit Nashville dennoch nicht gereicht, schon in der ersten Play-off-Runde war gegen Los Angeles Galaxy Schluss (0:1). Dass Mukhtars Team sich aber überhaupt für die Play-offs qualifizieren konnte, lag vor allem am neuen MVP. Mukhtar war an 65,4 Prozent aller Tore seines Klubs in 2022 direkt beteiligt.

Nationalmannschaft? "Träumen darf man"

Am 5. November endet die MLS-Saison mit dem Finale zwischen dem Los Angeles FC und Philadelphia. Schafft Mukhtar, der als erster Deutscher die Trophäe in den USA gewinnen konnte, sogar noch den Sprung in die Nationalmannschaft? "Ausgeschlossen finde ich das nicht. Träumen darf man", hatte der Angreifer noch Ende September zu Protokoll gebracht.

