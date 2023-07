Als erste Frau: Flörsch holt Punkte in der Formel 3

Rennfahrerin Sophia Flörsch ist als erste Frau in der Formel 3 in die Punkteränge gefahren. Die 22-Jährige aus München belegte im Rennen am Sonntag im österreichischen Spielberg den neunten Rang und belohnte sich für eine gute Fahrt mit zwei Zählern.

Holte als erste Frau Punkte in der Formel 3: Sophia Flörsch. IMAGO/Eibner