Als Ersatz für Reus: Flick nominiert Henrichs nach

Weil BVB-Kapitän Marco Reus (33) wegen seiner im Revierderby erlittenen Sprunggelenksverletzung für die anstehenden Länderspiele ausfällt, hat Bundestrainer Hansi Flick den RB-Profi Benjamin Henrichs (25) nachnominiert.

Für die WM in Katar könnte Reus zwar wieder rechtzeitig fit werden, für die beiden Nations-League-Spiele gegen Ungarn am 23. September sowie gegen England am 26. September wird der Offensivspieler von Borussia Dortmund aber definitiv ausfallen. Das bestätigte der DFB am Sonntag. Im Revierderby gegen Schalke 04 am Samstag hatte sich Reus eine Außenbandverletzung im Sprunggelenk zugezogen.

"Es ist sehr schade, dass Marco ausfällt, weil er für uns ein wichtiger Spieler ist", wird Bundestrainer Flick in der DFB-Mitteilung zitiert. "Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung und dass er bei der WM dabei sein kann."

Als Ersatz nominierte Flick Benjamin Henrichs nach. Der Außenverteidiger von RB Leipzig absolvierte bislang sieben Länderspiele und gehörte bei den beiden zurückliegenden Abstellungsperioden jeweils zum DFB-Kader. Zuletzt kam er beim 1:1 in Italien Anfang Juni zum Einsatz.

In der Übersicht: Der Kader für die Nations-League-Spiele