Als Ersatz für Joao Felix: Depay startet bei Atletico neuen Anlauf

Memphis Depay wechselt von Barcelona zu Atletico Madrid. Bei den Katalanen hatte er nicht überzeugen können - auch, weil sein einstiger Förderer nicht mehr da ist.

"Er hat das, was uns fehlt", sagte Ronald Koeman schon im Oktober 2020. Erst im Sommer 2021 bekam der damalige Barcelona-Trainer aber seinen Wunschspieler, auf den er auch schon als Verantwortlicher der niederländischen Nationalmannschaft gebaut hatte: Memphis Depay wechselte ablösefrei von Olympique Lyon zu seinem Förderer nach Katalonien.

Doch wie schon in seiner Zeit bei Manchester United (2015 bis 2017) konnte sich Depay bei einem großen Klub nie wirklich durchsetzen, wochenlange Pausen wegen einer Oberschenkelverletzung (Dezember 2021) und Achillessehnenproblemen (Januar 2022) taten ihr Übriges dazu. Zudem wurde Koeman entlassen, seit November 2021 hat Xavi das Sagen. In 28 Ligaspielen der Saison 2021/22 traf er zwar zwölfmal, davon allerdings viermal vom Elfmeterpunkt. In der Champions League knipste Depay überhaupt nicht.

Als die Katalanen im Sommer auf dem Transfermarkt groß zuschlugen, rechneten alle eigentlich schon mit einem Wechsel des 28-Jährigen, doch es fand sich kein Abnehmer. Depay betonte zudem mehrmals, den Verein gar nicht verlassen und sich dem Konkurrenzkampf stellen zu wollen.

Nach einem halben Jahr und zwei Ligaeinsätzen ist nun aber Schluss bei Barça, Atletico Madrid holte den WM-Teilnehmer nun als Ersatz für Joao Felix (an Chelsea verliehen) und statteten ihn mit einem Vertrag bis 2025 aus. Immerhin kann Barcelona für Depay, dessen Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre, noch eine kleinere Ablösesumme einstreichen. Barça zufolge bezahlen die Colchoneros drei Millionen Euro für den vielseitigen Angreifer, zu denen eine weitere Million über Boni kommen können.