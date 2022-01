Als einziger Deutscher: Löffelsend in die MLS gedraftet

Beim jährlichen Draft der Major League Soccer wurde Jasper Löffelsend von Real Salt Lake ausgewählt. Der Kölner schaffte es als einziger Deutscher.

Der 24-Jährige bekommt somit eine Chance in der MLS, nachdem er zuvor an der University of Pittsburgh für die Panthers gespielt hatte. Real Salt Lake aus dem US-Bundesstaat Utah sicherte sich beim Draft in der nordamerikanischen Profi-Liga am Dienstag in der dritten Runde die Rechte am Rechtsverteidiger, der als einziger der sechs angemeldeten Spieler mit deutschem Pass von einer Mannschaft ausgewählt wurde.

In Deutschland spielte Löffelsend für den TV Herkenrath, SV Straelen, Bonner SC, Hennef 05 und Wegberg-Beeck. 2020 folgte der Schritt nach Pittsburgh, wo er zweimal zum "Defensivspieler des Jahres" und zweimal zum "All American" gewählt wurde.

Die Saison in der MLS beginnt am 26. Februar. In der Liga dürfen die Teams beim jährlichen Draft der Reihe nach auf die angemeldeten Nachwuchsspieler zugreifen, die zuvor meistens für ein College gespielt haben.