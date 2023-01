Als ein "Clown" England um die WM brachte

Jan Tomaszewski, der an diesem Montag 75 wird, spaltet schon seit Jahren die Gemüter. Vielleicht nie so wie 1973, als über Nacht eine große Mannschaft geboren wurde.

Ausgerechnet Bobby Moore. Schon bei Deutschlands erstem Sieg in England, im EM-Viertelfinale 1972, hatte der Über-Verteidiger entscheidend gepatzt. Und als er ein Jahr später im WM-Qualifikationsspiel gegen Polen (0:2) dann sogar zwei Gegentreffer verschuldete, war der nach wie vor einzige Weltmeister-Kapitän der "Three Lions" auf einmal kein Weltklassespieler mehr.

Alf Ramsey, Englands Nationaltrainer, hatte die Floskel "Never change a winning team" geprägt und handelte entsprechend konsequent. Seine Mannschaft hatte nicht gewonnen, und so stellte er den großen Moore beim Wiedersehen mit den Polen, im letzten und entscheidenden Quali-Spiel um die WM-Teilnahme 1974 in Deutschland, gar nicht erst auf.

Für TV-Experte Brian Clough, eine nicht minder prominente und erst recht nicht minder meinungsstarke Trainer-Persönlichkeit von der Insel, war das kein Problem. Er hatte sich ohnehin längst auf einen ganz anderen Spieler eingeschossen. Auf den Torwart der Polen, Jan Tomaszewski.

Tomaszewskis Mutter glaubte nicht an ihn

"Dieser Clown" - immer wieder nannte Clough den durchaus exzentrischen Tomaszewski, der gegen die Engländer allerdings zu null gespielt hatte, einen Clown. Selbst noch nach dem Wiedersehen im alten Wembley-Stadion, das es sowohl in die englische als vor allem auch in die polnische Fußballgeschichte schaffen sollte. Seine Finger im Spiel hatte: der Clown.

Bei seinem Debüt für die polnische Nationalmannschaft, 1971 war das, hatte es auch Tomaszewski schon mit den Deutschen zu tun - und die Hütte voll bekommen (1:3). Von einem Nationalhelden war "Tomek" da noch weit entfernt, was ihn die polnische Presse auch spüren ließ. Doch deftige Worte war Tomaszewski, Sohn aus Litauen vertriebener Eltern, gewohnt: "Meine Mutter hatte mir immer gesagt, dass es für ein dreckiges Kind wie mich keine Möglichkeit gibt, ein ordentlicher Mann zu werden."

Und doch wuchs der Schlussmann schließlich auf 1,93 Meter heran und stand am 17. Oktober 1973 im Tor einer besonderen Mannschaft, die in diesem Moment noch gar nicht besonders war. Wohl keiner hatte in Wembley einen Pfifferling auf Kazimierz Gorski und sein Team gegeben, das für die WM-Teilnahme "nur" ein Remis benötigte. England musste im heimischen Fußballtempel gewinnen - und legte los wie die Feuerwehr.

Schmerzhafte Behandlung in der Anfangsphase: "Tomek" brillierte mit gebrochenem Finger. imago sportfotodienst

Die "Three Lions" gingen derart motiviert zu Werke, dass der anlaufende Mittelstürmer Allan Clarke schon in der dritten Minute gegen Tomaszewski durchzog - und Polens Keeper einen Finger brach. Dieser biss auf die Zähne, spielte weiter und parierte sich in einen regelrechten Rausch. Grinsend, feixend, beinahe ein bisschen provokativ entwickelte sich der "Clown" zum Albtraum drückend überlegener Engländer.

Tomaszewski kratzte einen Schuss von Colin Bell aus dem Eck, lenkte Clarkes Kopfball am Pfosten vorbei und Mick Channons Versuch über den Querbalken. Nur vom Elfmeterpunkt - Clarke verwandelte platziert - war Tomaszewski an diesem Abend zu überwinden. Wobei er sich einmal beim Pfosten bedanken durfte und gleich zweimal ein Mitspieler auf der Linie rettete.

Gut für die Polen: Vor Clarkes Elfmetertor hatten sie bereits selbst getroffen, weil Moores Ersatz Norman Hunter einen ähnlichen Bock wie der Altmeister im Hinspiel geschossen und in der Folge auch Englands Torhüter Peter Shilton gepatzt hatte. Tomaszewski, mit lädierter Hand, leistete sich einen solchen Aussetzer nicht. Das 1:1 schickte England ins Tal der Tränen - und die Polen, erstmals seit 1938, zur WM.

Unter normalen Bedingungen hätten wir keine Chance gehabt. Franz Beckenbauer über die "Wasserschlacht" gegen Polen

Clough stänkerte beleidigt weiter, während Tomaszewski in seiner Heimat kein Clown, sondern nun ein Held war. Besonders nach der WM im Folgejahr, die spielerisch begeisternde Polen als Dritter beendeten - ihr bis heute bestes Ergebnis. Wobei sogar das Finale gegen Cruyffs Niederlande möglich gewesen wäre.

"Unter normalen Bedingungen", gab Franz Beckenbauer nach der quasi das Halbfinale bedeutenden "Wasserschlacht von Frankfurt" zu, "hätten wir keine Chance gehabt." Doch der unbespielbare Platz im Waldstadion ließ die Spielstärke der Polen einfach untergehen. Tomaszewski hatte in diesem Spiel übrigens einen Elfmeter von Uli Hoeneß gehalten.

Gegen ein solches Team, nicht nur für Bernd Hölzenbein sogar "das beste des Turniers", hatte man selbst in der Qualifikation schon mal ausscheiden können, oder? Brian Glanville, berühmter englischer Sportjournalist, mahnte: "Rückblickend wirkt das Ausscheiden gegen eine derart starke Mannschaft nur wenig schändlich. Doch man sollte sich daran erinnern, dass das Polen, das England schlug, und das Polen, das dessen Platz bei der WM einnahm, zwei völlig unterschiedliche Mannschaften waren." Was richtig ist. Warum eigentlich?

Bis in die Morgenstunden tranken saunierende Polen Bier

"Über Nacht war das hässliche Entlein zu seinem Schwan geworden", erklärte Tomaszewski, der im Verein damals bei LKS Lodz spielte, das Umdenken im Gorski-Team. Was er damit, gegenüber "FourFourTwo", zum Ausdruck bringen wollte: Plötzlich glaubte eine zuvor oft reagierende Mannschaft an die Stärken ihres eigenen Spiels. Und die waren immens.

Mit dem pfeilschnellen Grzegorz Lato stellten die Polen in Deutschland sogar den Torschützenkönig - auch dank reichlich Sauna und Bier bis in die Morgenstunden, was als Beruhigungstherapie zu verstehen war. "Was während der WM passierte, war beinahe zu viel für uns", begründete Tomaszewski. "Wir waren von all den Geschehnissen einfach überwältigt."

Mit der Rückennummer 2: Bei der "Wasserschlacht von Frankfurt" hielt Tomaszewski einen Elfmeter von Uli Hoeneß. Später traf Gerd Müller. imago images/Horstmüller

Der Torwart selbst bewegte sich in der Folge meist zwischen den Extremen, einen Höhenflug wie rund um die WM 1974 erlebte er aber nicht mehr. Im olympischen Finale 1976, das gegen die DDR verloren ging, wurde er nach zwei frühen Gegentoren sogar ausgewechselt. Von der Weltklasse hatte sich Tomaszewski, als er 1978 mit 30 Jahren endlich ins Ausland wechseln durfte - früher erlaubte die damalige Regierung das nicht -, bereits entfernt. Zumindest für kleinere Stationen in Belgien und Spanien reichte es noch.

Provokateur aus Leidenschaft

Ohne das Rampenlicht wollte Tomaszewski allerdings nicht, dafür trat der Clown gerne in so manche Manege. Ob als Torwarttrainer, Funktionär, Journalist oder TV-Kommentator - zu sagen hatte Tomaszewski immer etwas. Vor allem das, was die Leute gar nicht unbedingt hören wollten. "Wenn zehn Leute behaupten, dass eine Sache weiß ist", beichtete er einmal seinem ehemaligen Mitspieler Stanislaw Gzil, "werde ich ihnen sagen, dass sie schwarz ist."

Da war er wieder, der Provokateur. Der Dampfplauderer. Unter polnischen Journalisten wird geflachst, dass man, wenn man fünf Minuten vor Andruck noch eine gute Geschichte braucht, einfach nur Tomaszewski anrufen muss.

Wir sind der Mülleimer Europas. Tomaszewski über keine "typisch polnischen" Nationalspieler bei der EM 2012

Als Mitglied der politischen Partei PiS, dem rechten Spektrum zuzuordnen, eckte der einstige Klasse-Keeper eine Zeit lang mindestens ebenso an wie vor jedem anderen Mikrofon. Am liebsten natürlich, wenn es um Fußball ging. So erlaubte sich Tomek vor der EM 2012 die verbale Entgleisung, Polens Mannschaft ob der Nominierung mehrerer Spieler, die nicht in Polen aufgewachsen waren und zudem kaum Polnisch konnten, als "Mülleimer Europas" zu bezeichnen. Er würde dann mal lieber Deutschland unterstützen.

Dagegen war Clough ja noch harmlos gewesen.