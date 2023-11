Als drittes deutsches Turnier: BMW Open erhält ATP-500-Status

Am Mittwoch gab die ATP bekannt, die BMW Open aufzuwerten. Damit ist das Turnier am Aumeister nach Halle und Hamburg bereits der dritte deutsche Wettbewerb in der 500er-Kategorie.

Holger Rune gewann in diesem Jahr das ATP-Turnier in München und posierte neben Fabian Tross, Geschäftsführer der Iphitos Veranstaltungs GmbH, mit dem Pokal. IMAGO/Lackovic

"Wir beschäftigen uns intensiv damit, ob und wie wir einen 500er-Status erreichen können", hatte Patrik Kühnen, Turnierdirektor der BMW Open noch im April gesagt. Nur etwas mehr als ein halbes Jahr später erreichten die Münchner Organisatoren dieses Ziel. Wie die ATP am Mittwoch bekanntgab, erhält das Turnier am Aumeister ab 2025 den ATP-500-Status.

Dafür investieren die Veranstalter in die Infrastruktur des Vereinsgeländes. Unter anderem müssen die Zuschauerkapazitäten, Parkplätze und Sicherheitsbestimmungen erhöht werden. Alleine beim Center Court ist wohl eine Verdopplung der Kapazität notwendig. Bei der Erweiterung erhält der MTTC Iphitos (Eigentürmer des Münchner Turniers) Unterstützung vom Land und der Stadt. "Der Freistaat beteiligt sich gerne daran mit einem Millionenbetrag und wird das Turnier tatkräftig unterstützen", so der bayerische Ministerpräsident Markus Söder.

Gemeinsame Bewerbung mit Lyons Turnierausrichter

Neben der Verbesserung der Infrastruktur war eine Kooperation mit der Champ AG, die das ATP-250-Turnier in Lyon austrägt, für die Aufwertung ausschlaggebend. Durch die gemeinsame Bewerbung wird das Turnier in Lyon ab 2025 nicht mehr ausgetragen.

Das Turnier am Aumeister, das weiterhin im April ausgetragen wird, erhält durch die Aufwertung eine höhere Aufmerksamkeit - wahrscheinlich schlagen auch mehr Topspieler ab 2025 in München auf. Mit Hamburg und Halle sind schon zwei deutsche Turniere in der 500er-Kategorie vertreten.

Aufwertungen "verbessern das Produkt" für die Fans

Zusätzlich zu München wurden auch die Turniere in Doha und Dallas aufgewertet. Dafür werden die Wettbewerbe in Atlanta und Newport ab 2025 gestrichen. "Bei OneVision geht es darum, die Messlatte für den Tennissport höher zu legen und neue Investitionen in den Tennissport freizusetzen. Wir freuen uns sehr, dass unsere Events in Dallas, Doha und München den ATP-500-Status erreichen und damit die Standards für die Spieler und vor allem das Produkt für unsere Fans verbessern", wird Andrea Gaudenzi, Vorsitzender der ATP, zitiert.