Als doppelter Back-up: Bayer 04 steht vor Belocian-Deal

Bayer 04 Leverkusen steht kurz davor, erstmals in diesem Sommer auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Youngster Jeanuel Belocian soll nach kicker-Informationen von Stade Rennes kommen.

Bereits im vergangenen Jahr soll sich Leverkusen - ebenso wie Liga-Konkurrent Borussia Dortmund - um Youngster Jeanuel Belocian von Stade Rennes bemüht haben. Nun steht der deutsche Double-Gewinner nach kicker-Informationen kurz vor der Verpflichtung des defensiv flexibel einsetzbaren 19-Jährigen - und vor dem ersten Transfer dieses Sommers.

Belocian stammt gebürtig aus Guadeloupe, wechselte 2020 in die Bretagne zu Stade Rennes, kam dort zunächst in der Jugend zum Einsatz, ehe er 2022 sein erstes Spiel in der Ligue 1 bestritt. Bis zum heutigen Tag kamen 38 weitere Pflichtpartien hinzu, 27 davon in der gerade beendeten Saison, wobei er zwischen zwei Positionen hin- und herpendelte.

Belocian debütierte unter Henry in der französischen U 21

Der zweimalige französische U-21-Nationalspieler, der im November 2023 unter Coach Thierry Henry sein Debüt feierte, kann es nämlich nicht nur auf der linken Defensivseite, sondern auch als Innenverteidiger, bekleidete in der abgelaufenen Spielzeit 2023/24 mal die eine, mal die andere Rolle in der Viererkette des Erstligisten.

Belocian ist dynamisch, gilt als starker, aggressiver Zweikämpfer und hervorragender Aufbauspieler kraft seines exzellenten linken Fußes. Wenngleich klar ist: Bei der Werkself soll er weiter reifen, von seinen erfahreneren Kollegen lernen und sich so zu einer konstanten Hilfe entwickeln. Optimal für den Double-Sieger: Belocian könnte als Back-up auf zweierlei Weise wichtig werden.

Belocian kann innen und außen spielen

Erstens auf der linken Seite bzw. Schiene in Vertretung von Vielspieler Alejandro Grimaldo. So filigran wie der spanische Techniker ist der 1,82 Meter große Franzose zwar nicht, ähnelt in seinem Bewegungsablauf eher Piero Hincapie. Seine Dynamik, seine technischen Fertigkeiten und sein Spielverständnis dürften ihn aber für den Job auf der linken Seite qualifizieren.

Zweitens kommt der Hochveranlagte freilich für die Innenverteidigung infrage. Josip Stanisic steht für diesen Feldbereich bekanntlich nicht mehr zur Verfügung - das Leihgeschäft endet, er kehrt zum FC Bayern zurück. Seinen Posten könnte nun Belocian übernehmen. So oder so: Der Youngster bietet mehrere Optionen und könnte bei Bayer somit als doppelter Back-up fungieren.