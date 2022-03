"Als die Eintracht anklopfte, gab es kein Halten mehr"

Eintracht Frankfurt trauert um Klub-Legende Jürgen Grabowski. 2019 hatte der Welt- und Europameister im Geburtstagsinterview mit dem kicker auf seine große Karriere zurückgeblickt - und ihr bitteres Ende.

Als Jürgen Grabowski 2019 dem kicker ein Interview anlässlich seines 75. Geburtstags gab, war er immer noch im Dienste der Frankfurter Eintracht: Er setzte sich als Markenbotschafter für "seinen" Verein ein. "Zur Eintracht wollte ich hin, da wollte ich stets bleiben", sagte der Ehrenspielführer der SGE. Nun ist Grabowski im Alter von 77 Jahren verstorben. In seinem letzten kicker-Interview sprach er über seine große Karriere - bei der Eintracht und beim DFB.

Herr Grabowski, wie und wo werden Sie Ihren 75. Geburtstag begehen?

Vor fünf Jahren haben wir noch groß gefeiert, Heribert Bruchhagen hat sich darum gekümmert, und es war sehr schön, auch wenn ich länger überlegen musste, ob ich das überhaupt will. Doch ab jetzt wird nur noch mit meiner Frau gefeiert.

Die größte Party ging ja sowieso ab bei Ihrem 30. Geburtstag, in München.

Dieser 7.7. 1974 war schon besonders. Ich muss daran denken, wie ich als Zehnjähriger in Biebrich vor einem Radio- und Fernsehgeschäft stand, durch die Scheibe das Finale von 1954 sah. Da spielte ich in einem kleinen Verein, und ich träumte nach dem WM-Sieg davon, wie das wohl wäre, wenn man selbst so etwas erreichen würde wie Fritz Walter und die anderen. Das waren oft nur Sekunden, aber der Traum kam immer wieder.

Wie wurde der Traum dann real?

Bis 16 spielte ich für Biebrich 19, dann brachten wir keine A-Jugend zusammen, also sind wir mit fünf, sechs Buben zu Biebrich 02, einem Klub der höchsten Amateurliga. Die A-Jugend wurde mit uns hessischer Vizemeister; Klubs wie Darmstadt 98, Kickers Offenbach oder Eintracht Frankfurt waren auf der Strecke geblieben. Nur das Endspiel haben wir verloren, 1:3 gegen Hessen Kassel. Mein Weg war also früh mit Erfolg verbunden. Mit fünf 18-Jährigen, davon vier aus der eigenen Jugend, haben wir dann in der Oberliga Hessen aufgespielt. Wir waren eine tolle Mischung aus Talenten und Routiniers und immer unter den ersten vier oder fünf in der Tabelle. Und wir haben die meisten Tore geschossen. Doch als 1965 die Eintracht anklopfte, gab es kein Halten mehr. Ich war 20 und freute mich riesig auf die Bundesliga.

Bereits neun Monate später debütiert Grabowski, der Mann mit dem Gespür für den richtigen Abspielmoment und den unwiderstehlichen Dribblings, beim 4:0 in Irland in der Nationalelf.

Es folgten 43 Spiele. Wie wichtig war Ihnen die Nationalelf in all den Jahren?

Wenn Bundestrainer Helmut Schön den Raum betrat, dann hatte das was. Das hatte Niveau. Ich war 1966 bei der WM in England schon dabei. Eine tolle Erfahrung, auch wenn ich nicht spielen durfte - wie viele andere auch. Seeler, Tilkowski, Haller, Beckenbauer, Schnellinger, all diese Namen, da kam kein Frust auf, da war man froh, überhaupt dabei zu sein.

Ich habe das nie extra geübt, auch später nicht in der Bundesliga. Diese Pässe, Schüsse, Dribblings - alles war von Anfang an da. Jürgen Grabowski

Sie haben den Ball sehr elegant behandelt, waren für Ästheten ein Hingucker. Haben Sie dafür hart trainiert, oder war das einfach nur Talent?

Es war angeboren, auch mein Vater hat Fußball gespielt, im Amateurbereich. Ein harter Abwehrspieler, den man im Kreis kannte! Wir Kinder haben auf der Straße gelernt, hatten keine Bolzplätze, so wie es sie heute gibt. Von den Schul- und Vereinsanlagen wurden wir ja weggejagt. Heute gibt es tolle Möglichkeiten, leider sind die Plätze oft leer. Im Gegensatz zum Vater war ich von Beginn an ein Techniker. Ich habe das nie extra geübt, auch später nicht in der Bundesliga. Diese Pässe, Schüsse, Dribblings - alles war von Anfang an da.

Sie mussten in der Nationalelf anders spielen als bei der Eintracht. Hat Sie das nicht gestört?

Doch. Als ich kam, fing bei der Eintracht mit Elek Schwartz auch ein neuer Trainer an, der hatte zuvor Benfica Lissabon trainiert. Schwartz legte Wert auf technischen Fußball. Das war kein Nachteil für mich. Ich durfte sofort ran, Schwartz spielte 4-4-2 und ich auf der rechten Seite - ohne an der Linie zu kleben. Da ich in der Hierarchie aufstieg, bekam ich immer mehr Bälle. Und wir spielten offensiv. Auch in der Nationalelf ging es nach vorne, aber mehr über die Mitte. Dort ordnete zum Beispiel ein Wolfgang Overath das Spiel. Es wurde viel mit Doppelpässen gearbeitet, ich denke nur an den Franz und den Gerd. Die Außen wurden kaum eingebunden, sind regelrecht verhungert. Mit den wenigen Bällen mussten wir was machen. Ich hab das zwar irgendwie hingekriegt, aber ich war in der Nationalelf nie zufrieden. Ich konnte dort einfach nicht zeigen, was ich hätte vielleicht spielen können. Auch in Frankfurt sollten meine besten Jahre erst nach meinen Rücktritt 1974 aus der Nationalelf kommen - als zentraler Spielmacher. Dorthin hat mich Gyula Lorant 1976 gestellt, übrigens ein überragender Trainer. Dass er nach anderthalb Jahren gehen musste, habe ich nie verstanden.

Zurück zur WM 1970: Sie wurden beim 3:2 gegen England eingewechselt, und Sie haben das Spiel nach dem 0:2 noch gedreht. Die internationale Presse schrieb: "Grabowski, der beste Einwechselspieler der Welt". Eigentlich nicht passend für Sie, oder?

Nein. Bei meinen 441 Bundesligaspielen stand ich stets in der ersten Elf und wurde selten ausgewechselt.

Sind Sie 1974, nach dem Sieg gegen Holland, nicht zu früh zurückgetreten?

Vielleicht, ja. Ich hatte erst danach meine stärksten sechs Jahre.

Vor der WM 1978 wollte Schön Sie zurückholen. War Ihr Nein richtig?

Auch diese Frage kann ich Ihnen nicht klar beantworten.

Mich hat geärgert, dass Matthäus sagte, ich wäre nur scharf auf die Invaliditätsauszahlung. Eine Frechheit! Jürgen Grabowski

Frankfurt gewann zweimal den Pokal mit Ihnen, wurde aber nicht Meister, galt als "launische Diva". Zu arrogant? Zu zimperlich?

Es war wohl eher so, dass uns ein oder zwei gute Spieler gefehlt haben für ganz oben. Aber es stimmt schon: Wir haben gegen Bayern gewonnen und dann gegen Rot-Weiß Oberhausen verloren. Fußball war damals noch sehr rustikal, das Fernsehen zeigte keine fünf Zeitlupen, es gab noch keinen Videobeweis. Es ging auf die Knochen. Es soll nicht überheblich klingen, aber ich hatte 15 Jahre lang Sonderbewacher. Da war der Berti Vogts noch sehr fair. Wie auch Werner Lorant, der mich über die 90 Minuten regelrecht verfolgte. Ich hab mich für ihn starkgemacht, dass er zur Eintracht kommt. Da hatte ich ihn endlich los ...

Grabowski gilt als Bayern-Schreck, er führt die Eintracht in der Bundesliga zwölfmal (!) zum Sieg. Dazu ein Erfolg im Pokal und zwei Siege im UEFA-Cup: 15 Pflichtspiele gegen Bayern gewonnen - das schafft nur noch Kollege Willi Neuberger, der auch für Dortmund, Werder und Wuppertal spielte.

Ein ungestümes Foul des noch jungen Gladbachers Lothar Matthäus beendete 1980 Ihre Karriere. Noch böse?

Mich hat geärgert, dass Matthäus sagte, ich wäre nur scharf auf die Invaliditätsauszahlung. Eine Frechheit! Das mag eine Dummheit gewesen sein, aber ich habe nie einen Antrag gestellt, da ich sowieso aufhören wollte.

Etwas später gewann die Eintracht den UEFA-Cup gegen Gladbach, Sie fehlten immer noch. Wie schlimm war das?

Ich war todtraurig. Doch die Spieler haben mich in Zivilklamotten auf ihre Schultern gehoben. Das war sehr bewegend.