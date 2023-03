"Als der Krieg kam, trainierten wir auf einer Ziegenwiese"

Als Spieler auf Amateurniveau tummelte sich Bernd Stange auf Fußballplätzen in der ostdeutschen Provinz. Als Fußballlehrer lernte er nach seiner Zeit als DDR-Auswahlcoach die Welt kennen - mit einer Vorliebe für politisch heikle Missionen. An diesem Dienstag feiert Stange seinen 75. Geburtstag, der kicker sprach ihn in seiner portugiesischen Wahlheimat.

Jubilar Bernd Stange blickt zurück auf eine bewegte Trainer-Karriere. AFP via Getty Images