Als De-Bruyne-Ersatz: ManCity holt Wolves-Rekordtransfer Nunes

Matheus Nunes (25) wechselt zu Triple-Sieger Manchester City, wo er Kevin De Bruyne in dessen Ausfallzeit vertreten soll. Die Wolverhampton Wanderers machen ein Plusgeschäft.

Aus 45 Millionen Euro mach' 55 Millionen Euro: Matheus Nunes, den die Wolverhampton Wanderers vor einem Jahr - von Sporting aus Lissabon kommend - zu ihrem Rekordtransfer gemacht haben, zieht zu Manchester City weiter.

Der Triple-Sieger hat noch einmal zehn Millionen Euro mehr auf den Tisch gelegt - und damit wohl 15 Millionen Euro weniger, als die Wolves ursprünglich für den zentralen, aber flexiblen Mittelfeldspieler haben wollten. ManCity hat auf dieser Position nachgebessert, weil Spielmacher Kevin De Bruyne monatelang ausfallen und im Vollbesitz seiner Kräfte wohl erst 2024 wieder zur Verfügung stehen wird.

"Er wird uns in dieser Saison, aber auch darüber hinaus helfen", wird Fußballdirektor Txiki Begiristain in der Vereinsmitteilung zitiert. "Matheus kann Spieler ausdribbeln, mit seinen Pässen Defensiven öffnen und wird eine frische Dynamik in dieses Team bringen."

Der elfmalige portugiesische Nationalspieler, 25 Jahre alt, hatte in Wolverhampton noch bis 2027 Vertrag. So ließ er sich auf der Zielgeraden des Transfers zu einem Trainingsstreik hinreißen wie etwa auch Randal Kolo Muani in Frankfurt. Mit Erfolg: Der Wechsel ist fix, Nunes hat beim Dominator der Premier League, wo er die Nummer 27 tragen wird, bis 2028 unterschrieben.

Alle Abgänge und De Bruyne positionell ersetzt

Im Gegenzug schließt sich Tommy Doyle, Mittelfeldspieler von Manchester City, auf Leihbasis den Wolves an, die darüber hinaus eine Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro erhalten - wobei die Skyblues an einem Weiterverkauf beteiligt werden.

Das personell leicht veränderte Gesicht der Mannschaft von Pep Guardiola nimmt mit dem Nunes-Deal letzte Konturen an. Die Abgänge von Aymeric Laporte, Ilkay Gündogan, Riyad Mahrez und Cole Palmer werden durch die Transfers von Josko Gvardiol, Mateo Kovacic und Jeremy Doku kompensiert. Die Verpflichtung von Nunes, der in 34 Premier-League-Spielen 2022/23 je ein Tor und eine Vorlage vorweisen konnte, ist als Reaktion auf den De-Bruyne-Ausfall zu verstehen. Eine große Aufgabe.