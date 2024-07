Als Cindric-Nachfolger: Spielmacher verlässt Eisenach per Ausstiegsklausel

Yoav Lumbroso verlässt den Handball-Bundesligisten ThSV Eisenach nach einem halben Jahr schon wieder. Der israelische Spielmacher wird bei seinem neuen Klub der Nachfolger von Luka Cindric.

Der 23-jährige Rückraumspieler Yoav Lumbroso verlässt den ThSV Eisenach nach sechs Monaten wieder. Das gaben die Thüringer am heutigen Montag (8. Juli) bekannt. Mit sofortiger Wirkung wechselt der Israeli zum amtierenden rumänischen Meister und Champions-League-Teilnehmer Dinamo Bukarest. In Bukarest war durch den Wechsel von Luka Cindric nach Veszprém eine Lücke entstanden.

Ausstiegsklausel genutzt

Erst im Winter war Lumbroso nach Eisenach zurückgekehrt (spielte schon 2019/20 für den ThSV). In den verbleibenden 15 Bundesliga-Spielen hatte er 26 Treffer zum sensationellen Klassenerhalt in der “stärksten Liga der Welt” beigetragen. Sein Vertrag in der Wartburgstadt lief bis Sommer 2025, enthielt allerdings eine Ausstiegsklausel, die es Dinamo Bukarest erlaubt, ihn unter Vertrag zu nehmen.

Witte: Er hatte großen Anteil am Klassenerhalt

“Yoav hatte einen großen Anteil daran, dass wir in der letzten Saison den Klassenerhalt geschafft haben", wird ThSV-Geschäftsführer René Witte in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Wir sind ihm riesig dankbar für seine Arbeit auf und neben der Platte. Wir wünschen ihm alles erdenklich Gute für seine weitere Karriere und nur das Beste für die kommenden Aufgaben!"

