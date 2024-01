Als Berlin nach dem Frankreich-Spiel übers "Buzzer-Gate" diskutierte

Wenn die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM am Dienstagabend auf Frankreich trifft, werden unweigerlich Erinnerungen an das letzte Aufeinandertreffen in der Hauptstadt wach. Und 2019 gab es hinterher Diskussionsbedarf.

Aus Berlin berichtet Maximilian Schmidt

Rückblende ins Jahr 2019: Gemeinsam mit Dänemark richtet Deutschland eine Handball-Weltmeisterschaft aus. Die Vorrundengruppe in Berlin hat es durchaus in sich. Nach den "Warm-up-Spielen" gegen Team Korea (30:19) und Brasilien (34:21) trennt sich die DHB-Auswahl mit 22:22 von Russland. Der Klassiker gegen Frankreich steht an - und wie schon tags zuvor kassiert das deutsche Team in allerletzter Sekunde den Ausgleich - diesmal zum 25:25.

Diskussionsstoff bieten aber vor allem zwei Unterbrechungen im ersten Abschnitt der Partie. Mitten in einen französischen Angriff hinein ertönt die Sirene in der mit 13.500 Zuschauern ausverkauften Mercedes-Benz Arena. Frankreichs Nationaltrainer Didier Dinart hatte den Buzzer allerdings nicht gedrückt, um eine Auszeit zu nehmen. Es lag auch kein Regelverstoß vor, auf den das Kampfgericht hätte hinweisen müssen.

Verwundert blicken sich französische und deutsche Spieler um. DHB-Teammanager Oliver Roggisch witterte wohl eine Hinausstellung für einen Deutschen und winkt sofort hektisch ab. Die dänischen Unparteiischen fragen kurz beim Kampfgericht nach, dann geht es einfach weiter. Dinart nimmt die Entschuldigung von Roggisch aus der Ferne still an.

Wenig später, das Spiel stand von der ersten Sekunde an auf Messers Schneide, spielt sich exakt das gleiche Szenario ab. Diesmal nimmt der französische Coach das aber nicht so einfach hin. Die Franzosen wittern vielmehr Vorsatz hinter dem erneuten Signal. Und nun platzt es aus Dinart, sonst ein überaus ruhiger Vertreter, heraus. Der einstige Abwehrchef von Les Experts baut seine 1,97 Meter vor dem Zeitnehmer-Tisch auf und schimpft in Richtung deutscher Bank.

Alle Blicke richten sich auf Steffen Fäth, der vermeintlich den Buzzer gedrückt hatte. Wieder geht der Spielbeobachter auf Ursachenforschung - und winkt wieder ab. Keine Strafe für Deutschland. Weiter im Text. Eine Änderung nimmt die Spielleitung aber doch unmittelbar vor: Die Buzzer werden abmontiert und ein Stück hinter der französischen Bank positioniert.

Stattdessen werden die "altmodischen" Timeout-Karten verteilt. Dinart tobt und klatscht höhnisch Beifall, als ihm die Grüne Karte gereicht wird. Bestraft wird er dafür nicht. Tags darauf sollt Roggisch eingestehen, dass der Buzzer "zweimal ohne bösen Willen ausgelöst" wurde.

Fäth bricht in Lachen aus

Nach Spielschluss steht die Event-Delegation zusammen und diskutiert angeregt über den möglichen Fehler. Auf kicker-Nachfrage erklärt ein Sprecher der Delegation, dass kein technisches Versagen vorgelegen habe. Ganz im Gegenteil: Das kurze Videostudium habe gezeigt, dass tatsächlich zweimal ein deutscher Spieler an den Buzzer gekommen war - das eine Mal definitiv Fäth. Der Delegationssprecher bestätigt dem kicker, dass Deutschland dafür erst eine Gelbe Karte und anschließend eine Zwei-Minuten-Strafe hätte kassieren müssen.

Ich muss nur lachen, weil ich nicht wusste, dass das so ein großes Thema war. Steffen Fäth

Deutschland war also im Glück. Tags darauf bricht Fäth bei einer Presserunde auf Nachfrage in Gelächter aus und versinkt kurzzeitig in den auf den Tisch gestützten Armen.

"Ich muss nur lachen, weil ich nicht wusste, dass das so ein großes Thema war", beginnt Fäth und fügt an: "Keine Ahnung, wer beim ersten Mal draufgekommen ist. Beim zweiten Mal habe ich nach der Harzdose gegriffen und bin aus Versehen draufgekommen. Das Kampfgericht kam erst mal nach vorne und für mich sah es so aus, als hätten sie gemerkt, dass ich das - unabsichtlich - war. Ob sie es wirklich wussten, weiß ich nicht. Ich habe in der Halbzeit dann nochmal mit ihnen gesprochen und das erklärt."

Den Fehler sahen die IHF-Delegierten schnell ein. Zwei Jahre zuvor hatten die Buzzer auch noch neben dem Zeitnehmertisch gestanden und nicht hinter den Spielerbänken. Das wurde wieder geändert - und ist auch bei dieser EM der Fall.

Ein Grund weniger, um den sich der französische Nationaltrainer Gedanken machen muss. Der heißt mittlerweile Guillaume Gille. 2019 saß er noch als Assistent Dinarts auf der Bank und musste seinen Chef früh im Spiel "einfangen".