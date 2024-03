Als aus Reimann der "Container-Willi" wurde

Thorsten Schriever wird heute noch auf die Szene vom 20. März 2004 angesprochen, als ihn Willi Reimann schubste. Die Folgen für den damaligen Trainer von Eintracht Frankfurt: unter anderem ein neuer Spitzname.

Vor 20 Jahren waren die Rollen der Trainer bei Dortmunds 2:0-Sieg gegen Frankfurt klar verteilt: Im Westfalenstadion saß auf der einen Bank ein impulsiver Matthias Sammer, auf der anderen ein ruhiger Willi Reimann. Mit Sammer hatte der Vierte Offizielle Thorsten Schriever schon einige kleine Meinungsverschiedenheiten klären müssen, als sich kurz vor der Pause Reimann erstmals erhob, um sich auf den Weg zum Assistenten Harald Sather zu machen. Dieser hatte Schiedsrichter Hermann Albrecht ein Foulspiel von Henning Bürger signalisiert, der daraufhin die Gelb-Rote Karte bekam.

"Wie aus dem Nichts ist Reimann auf einmal losgestiefelt und auf den Assistenten zu", erinnert sich Schriever, der seinen Kollegen an der Seitenlinie schützen wollte und sich Reimann in den Weg stellte. "Womit ich allerdings nicht gerechnet habe, war, dass er weiterläuft und mich zwei- oder dreimal nach hinten stößt", erzählt der damals 28-Jährige, der seine erste Saison als Vierter Offizieller bestritt. "Mit der Erfahrung von heute würde ich gelassener reagieren, Reimann durchlassen und ihn hinterher entsprechend sanktionieren", sagt Schriever, der bis 2016 unter anderem 109 Zweitligaspiele leitete und über 200 Spiele als Vierter Offizieller absolvierte. Seitdem fungiert er als Beobachter und Coach im Schiedsrichter-Elitebereich.

"Es waren viele Emotionen im Spiel, wir brauchten jeden Punkt", erinnert sich Reimann im Interview, das im morgigen Donnerstag-kicker erscheint. "Es stand 1:0 und Henning Bürger bekam vor der Pause Gelb-Rot. Ich war sehr erregt, weil ich der Meinung war, es ist keine Karte und wollte deshalb zum Linienrichter. Es war das erste Jahr, in dem es den Vierten Offiziellen gab, dieser hielt sich im Trainingsanzug am Spielfeldrand auf, war gar nicht als Schiedsrichter gekennzeichnet und stellte sich mir in den Weg. Ich habe dann einen Fehler gemacht und ihn ein bisschen geschubst."

Dem damals 54-Jährigen drohte sogar ein Berufsverbot. "Es wurde seinerzeit sehr hoch gehängt vom DFB, man wollte da etwas Größeres daraus machen, das Medieninteresse war ebenfalls sehr groß. Es war keine witzige Geschichte", blickt Reimann, der sich zwei Tage nach dem Samstagsspiel bei Schriever telefonisch entschuldigt hatte, zurück. Am folgenden Mittwoch saß er vor dem DFB-Sportgericht und akzeptierte schließlich zähneknirschend eine Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro und fünf Spiele Innenraumsperre. Schriever, der in der Nähe von Cuxhaven lebt, wurde zum Prozess eingeflogen. "Es war eine der erlebnisreichsten Wochen in meinem Schiedsrichterleben", sagt er heute. Zahlreiche Interviewanfragen waren eingetrudelt, das DSF wollte ihn am Montagabend live in die Sendung schalten.

Ein Bild der Bundesliga-Geschichte: Willi Reimann im Container. imago images

Wegen des Innenraumverbots musste sich Reimann im Waldstadion, das gerade für die WM abschnittsweise umgebaut wurde, einen neuen Standort suchen. Er platzierte sich in einem Baucontainer und wurde daraufhin vom Boulevard "Container-Willi" getauft. "Es hat sich einfach so ergeben, es gab einen leeren Container, ich bin einfach reingegangen, weil ich dort in aller Ruhe das Spiel beobachten konnte. Wo hätte ich denn sonst hingesollt …", lässt er die ereignisreiche Zeit bei der Eintracht Revue passieren. Im Sommer 2002, als der Klub um die Lizenz kämpfte, hatte er den Zweitligisten übernommen und zurück in die Bundesliga geführt, aus der Frankfurt am Ende der Saison 2003/04 wieder abstieg und Reimann freistellte.