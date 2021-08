Als Appelgren-Ersatz: Rhein-Neckar Löwen verpflichten Katsigiannis

Die Rhein-Neckar Löwen haben auf den Ausfall von Stammkeeper Mikael Appelgren reagiert und Nikolas Katsigiannis vorerst bis zum Jahresende verpflichtet.

Bereits in der Vorsaison hatte der 38-jährige Katsigiannis als Vertreter von Appelgren, dessen Comeback sich nach Operationen an Knie, Schulter und Finger weiter verschiebt, ausgeholfen und sich seit seinem Vertragsende weiter bei den Mannheimern fit gehalten. Nun erhält der in Werne geborene Sohn eines Griechen und einer Deutschen einen neuen Kontrakt.

"Nikolas Katsigiannis ist bei uns im Training, um sich fit zu halten. Aber klar, in der aktuellen Situation haben wir bei ihm schon mal vorgefühlt und Gespräche geführt, ob er vielleicht aushilft", hatte Löwen-Trainer Klaus Gärtner noch am Montagvormittag dem "Mannheimer Morgen" gesagt. "Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass wir auf der Torwartposition Qualität und Quantität haben müssen."

Die Löwen starten am 9. September mit dem Spiel bei TSV Hannover-Burgdorf in die neue Spielzeit. Acht Tage später wird Katsigiannis 39 Jahre alt.