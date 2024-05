Als achter deutscher Profi-Klub: Der VfB knackt die 100.000-Mitglieder-Marke

Die erfolgreichste Saison der vergangenen Jahre hat beim VfB Stuttgart Spuren hinterlassen, die Mitgliederzahlen boomen. Der enorme Zuwachs hat nun für das Durchbrechen einer Schallmauer gesorgt.

Diese Woche wird man beim VfB Stuttgart so schnell nicht vergessen. Am Mittwochabend - durch Borussia Dortmunds Sieg über Paris Saint-Germain im Halbfinal-Hinspiel der Champions League, der für die Bundesliga 2024/25 den fünften Startplatz bedeutete - standen die Schwaben als kommender CL-Teilnehmer fest. Am Freitag verkündete der Verein für Bewegungsspiele das Durchbrechen einer Schallmauer.

"Der VfB Stuttgart 1893 e. V.", so stand es am Vormittag in der Pressemitteilung des aktuellen Bundesliga-Dritten geschrieben, zählt nunmehr über 100.000 Mitglieder." Das ist auch die Konsequenz der herausragenden Saison unter Trainer Sebastian Hoeneß, der mit den Schwaben im vergangenen Frühjahr noch in der Relegation hatte bestehen müssen.

Zwei Zweitligisten vor dem VfB

Allein in den vergangenen zwölf Monaten seither, so der VfB, sind rund 27.000 neue Mitglieder dazugekommen, was die Stuttgarter zum am viertschnellsten wachsenden deutschen Profi-Klub macht. Die 100.000-Mitglieder-Marke hat er als achter geknackt. Das haben bisher erst der FC Bayern München (Spitzenreiter mit über 300.000 Mitgliedern), Borussia Dortmund, der FC Schalke 04, der 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt, der Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach geschafft.

"Wir sind überwältigt, stolz und absolut dankbar über diesen Zuspruch, der nun schon seit mehreren Jahren anhält und immer weiter steigt. Das verdankt unser Verein natürlich auch der großartigen sportlichen Leistung unserer Bundesliga-Profis", freut sich der zuletzt schwer in der Kritik stehende Präsident Claus Vogt über die größte Anzahl von Neumitgliedern innerhalb eines Kalenderjahres in der Vereinsgeschichte. Und der Nachwuchs steht schon bereit: Im Alter zwischen 0 und 18 Jahren hat der VfB weitere gut 12.500 Mitglieder in Kinder- und Jugend-Clubs.