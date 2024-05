Alpla HC Hard erkämpft sich Matchball zur Meisterschaft

Im ersten Finalspiel der Best-Of-Three-Serie zwischen dem Alpla HC Hard und dem HC Alpla AG feierten die Roten Teufel einen klaren 32:26 Sieg und stellten damit auf 1:0. Das zweite Spiel der Finalserie wird am 31.05 um 20:30 live auf ORF Sport+ und krone.tv ausgestrahlt, in dem die Harder mit einem Sieg den 8. Meistertitel fixieren könnten! Die Linzer hingegen brauchen einen Sieg um ein 3. Finalspiel zu erkämpfen.

In Runde eins im Kampf um den Meistertitel empfing der Alpla HC Hard den HC Alpla AG diesen Abend vor heimischem Publikum. Die Roten Teufel erwischten den eindeutig besseren Start und konnten bereits nach Minute acht auf eine Drei-Tore-Führung stellen und waren auch in der restlichen ersten Hälfte die bestimmende Mannschaft.

Mit einem 16:13 aus Sicht der Vorarlberger ging es weiter in den zweiten Durchgang, bei dem die Hausherren den Vorsprung weiter ausbauen konnten. Zwar gelang es den Linzern den Rückstand zwischenzeitlich zu verkürzen, schlussendlich mussten sie sich jedoch 26:32 geschlagen geben. Damit stellt der Alpla HC Hard in der Finalserie auf 1:0 und kann in der nächsten Partie mit einem Erfolg den 8. Meistertitel fixieren!

Die HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach und der UHC Speed Connect Hollabrunn kämpfen am heutigen Abend in der Steiermark um den Klassenerhalt! Mit einem Punkt Unterschied rangieren die Steirer unter den Niederösterreichern. Ein Unentschieden würde den Abstieg der Hausherren bedeuten, während bei einer Niederlage der jeweilige Verlierer der Partie die HLA Meisterliga verlassen müsste. Im letzten Heimspiel der Saison trifft die HSG Holding Graz auf den Tabellenersten roomz JAGS Vöslau.

Hard setzt auf "viel Power und Präsenz"

"Gegen Krems haben wir von Anfang an etwas nervös gespielt. Heute wollten wir deshalb von der ersten Sekunde weg konsequent auftreten und unsere Leistung abrufen. Das ist uns, denke ich, auch gut gelungen. Auch wenn sich ab und zu ein paar Lücken aufgetan haben, haben wir das Spiel über 60 Minuten lang kontrolliert. Wir werden jetzt gut analysieren und uns regenerieren, um dann am Freitag hoffentlich wieder eine solche Leistung abzurufen und in Linz zu gewinnen", erklärte Hards Ante Tokic.

Und sein Mitspieler Ivan Horvat, mit elf Treffern als Man of the match gekürt, erklärt: "Wir wissen, dass Linz eine sehr gefährliche Mannschaft ist, vor allem im Angriff. Wir haben uns für heute vorgenommen, kompakt zu stehen mit viel Power und Präsenz und das haben wir geschafft. Wir haben gut gespielt, mit viel Energie und einer guten Stimmung in der Halle. Durch den Heimsieg liegen wir jetzt 1:0 vorne. Am Freitag geht’s mit Vollgas weiter, hoffentlich holen wir uns den Titel."

"Dürfen Möstl nicht warmschießen"

"Wir haben es heute nicht geschafft, dass wir die Mannschaftsleistung, die uns im Play Off ausgezeichnet hat, aufs Feld bringen. Wir haben uns in der Verteidigung extrem schwer mit der Achse Horvat-Schnabl und Dejan Babic getan, und im Angriff haben wir die hundertprozentigen Chancen nicht gemacht. Da dürfen wir Constantin Möstl nicht so warmschießen, das müssen wir im 2. Finale in jedem Fall besser machen, dann kommen wir noch einmal nach Hard", ärgerte sich Christian Kislinger vom HC Linz AG.

"Wir sind nicht wirklich gut ins Spiel gekommen, der Kopf war in der ersten Hälfte nicht so da. Im Laufe des Spiels haben wir dann besser reingefunden, waren teilweise sogar in der Aufholjagd, aber am Ende hatten wir aber einfach keine Chance. Es gab, denk ich, zwei, drei Schlüsselpunkte in der Überzahl, wo wir noch ein Tor hätten machen sollen, dann wären wir nochmals auf ein, zwei Tore rangekommen und es wäre nochmals spannend geworden. Aber durch ein, zwei Fehlpässe sind wir dann wieder in Rückstand geraten. Am Freitag wird es eine heiße Partie, die sicher sehr umkämpft sein wird", so der Linzer Nicolas Paulnsteiner.

Alpla HC Hard - HC Linz AG 32:26 (16:13)

Alpla HC Hard: Ivan Horvat (11), Dejan Babic (7), Luca Raschle (4), Ante Tokic (3), Karolis Antanavicius (3), Nico Schnabl (2), Lennio Sgonc (1), Robin Lürzer (1)



HC Linz AG: Mislav Grgic (7), Lucijan Fizuleto (4), Nicolas Paulnsteiner (4), Jadranko Stojanovic (3), Christian Kislinger (3), Arnad Hamzic (2), Elias Derdak (2), Moritz Bachmann (1)

chs