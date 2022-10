Alonso über Wirtz und die WM: "Wir werden ihn nicht stoppen"

Gelingt Florian Wirtz noch der Sprung auf den WM-Zug? Der Zeitpunkt des Comebacks des Leverkusener Topstars ist zwar noch offen. Doch sein Klub-Trainer erwartet dieses "eher früher als später" - und möchte kein Veto gegen dessen mögliche WM-Teilnahme einlegen.

Noch muss Florian Wirtz warten. Am Samstag beim Bundesligaspiel in Leipzig wird der Nationalspieler nach seinem Kreuzbandriss weiterhin die Zuschauerrolle einnehmen. Doch auf den Topstar muss Xabi Alonso wohl nicht mehr lange verzichten.

"Mit Florian müssen wir geduldig sein, weil es eine schwere Verletzung war", sagt der Trainer, der selbst dem Comeback des Zehner entgegenfiebert: "Ich kann es nicht erwarten, dass er dabei ist. Aber das Wichtigste ist, er hat eine gute Mentalität und sehr gut gearbeitet, um bereit zu sein."

Doch die Aufbauarbeit ist so gut wie abgeschlossen. Das Grüne Licht für einen Einsatz wird in Kürze erwartet. "Ich glaube es ist nicht so weit hin. Er wird eher früher als später dabei sein", sagt Alonso, "aber ich habe keinen Zeitplan im Kopf. Aber er ist schon bei der Mannschaft und kann mit ihr trainieren. Doch wir brauchen noch ein bisschen mehr Zeit."

Alonso will Wirtz bei WM-Teilnahme keine Steine in den Weg legen

Allerdings nicht mehr viel. Eine Rückkehr in den Spieltagskader in der letzten, englischen Woche vor der WM-Pause mit drei Ligaspielen erscheint realistisch. Sollte dieser letzte Schritt gelingen, würde Xabi Alonso auch gegen eine WM-Teilnahme seines Schützlings kein Veto einlegen.

So erklärte der 40-Jährige eindeutig: "Wir müssen die richtige Entscheidung treffen. Wenn wir sehen, dass Florian dabei ist, werden wir ihn nicht stoppen. Aber wir müssen die Sicherheit haben, dass es der richtige Moment ist. Wir werden das nicht pushen, aber wenn er dabei ist, ist er dabei."

Damit ist der Weltmeister von 2010 der erste Leverkusener Verantwortliche, der sich so positiv zu einer möglichen WM-Nominierung von Wirtz äußert. Was nicht verwundert, weiß er doch um die Bedeutung und den Wert, den solch ein Turnier für jeden Spieler besitzt.

Die wollen im Januar einen fitten Spieler haben. Das steht an erster Stelle. Hans Wirtz, Vater von Florian Wirtz

Mit Alonsos Aussage wäre damit auch von Klubseite der Weg für Wirtz nach Katar geebnet. Hatte doch der Vater und Berater des 19-Jährigen jüngst gegenüber dem kicker betont: "Die WM wäre ein Geschenk, aber dazu müssten alle bereit sein. Sonst darf man es nicht machen".

Gegen den Willen des Klubs soll dies auf keinen Fall geschehen. Eine WM-Teilnahme stehe nur zur Debatte, "wenn alle sagen, es besteht kein erhöhtes Risiko", erklärte Hans Wirtz, "auch Bayer 04 als Arbeitgeber. Die wollen im Januar einen fitten Spieler haben. Das steht an erster Stelle".

Läuft jetzt weiterhin alles glatt, fehlt nur noch die Nominierung durch Bundestrainer Hansi Flick, um Wirtz´ WM-Traum („Es wäre nicht Florian, wenn er nicht gerne dabei wäre“, so sein Vater) wahrwerden zu lassen.