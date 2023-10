Alonso über Matchwinner Frimpong: "Es ist wichtig, nicht nur gut zu spielen…"

Beim Leverkusener 2:1-Sieg in Wolfsburg ragte Jeremie Frimpong heraus. Dem rechten Flügelspieler, der persönlich einen Goldenen Oktober erlebt, attestiert Trainer Xabi Alonso einen Reifeprozess - und weiteren Entwicklungsspielraum.

Er war der Matchwinner. Einen Treffer erzielt, den anderen mit einem seiner unwiderstehlichen Antritte vorbereitet. Jeremie Frimpong zeigte in Wolfsburg mal wieder, was ihn auszeichnet. Atemberaubende Beschleunigung, extreme Schnelligkeit, starkes Eins-gegen-eins in der Offensive und eine für einen Offensivverteidiger bzw. Schienenspieler bemerkenswerte Effizienz.

Mit seinen beiden Scorerpunkten vom Samstag hat der 22-Jährige seine Saisonbilanz in der Liga auf drei Tore und fünf Assists hochgeschraubt und damit gleichzeitig seinen Goldenen Oktober fortgesetzt.

Dieser liest sich Im Kurzdurchlauf bislang so: Vertragsverlängerung bis 2028, Tor beim 2:1-Sieg in der Europa League bei Molde FK, 3:0-Derbysieg gegen den 1. FC Köln mit einem erneuten Torerfolg, Debüt für die niederländische Nationalelf und jetzt seine Gala in Wolfsburg, bei der er den Gastgebern - entweder aus dem Stand oder in den Raum geschickt - immer wieder davonlief oder sie im Dribbling narrte.

Alonso spricht Lob aus

Diese individuellen Qualitäten Frimpongs sind nichts Neues. Dennoch attestiert ihm sein Trainer eine deutliche Entwicklung gegenüber der Vorsaison. "Ich sehe einen erwachsener Jerry. Es ist wichtig, nicht nur gut zu spielen, sondern auch den Beruf, die Arbeit zu verstehen", erklärte Xabi Alonso nach dem 2:1-Erfolg.

Frimpong, lange nicht nur als Wirbelwind, sondern auch als Luftikus bekannt, ist reifer geworden. "Er versteht besser, warum man welche Sachen macht. Er hatte letzte Saison einen großen Einfluss. Den hat er jetzt auch, aber mit einem etwas anderen Spiel, mit weniger Umschaltaktionen und mehr Kontrolle", analysiert der Baske.

Frimpong demütig: "Ich muss im Kopf klar bleiben"

Die Entwicklung des Niederländers, der schon zuvor ein Leistungsträger war, ist weiterhin rundum positiv, aber aus Sicht seines Trainers aber noch lang nicht am Ende. "Er ist ein wichtiger Spieler", sagt Xabi Alonso, "ich bin zufrieden, dass er wieder bei der Nationalmannschaft ist." Dennoch fordert der 41-Jährige von Frimpong, der bei der WM in Katar ohne Einsatz geblieben war: "Er muss weiterarbeiten, aber er ist auf dem richtigen Weg."

Letzteres unterstreicht der offenbar wirklich gereifte 22-Jährige mit seinen eigenen Aussagen, wenn er sich zu seinem bislang Goldenem Oktober äußert. "Es war aufregend, für mein Land zu debütieren. Ich kann mich nicht beschweren", sagt er, fügt allerdings sich selbst mahnend an: "Aber ich darf nicht selbstzufrieden sein, im Fußball kann sich schnell alles ändern. Ich muss im Kopf klar bleiben."

Gelingt ihm dies, dürfte er weitere Schritte machen. Für seine Gegner wäre dies eine schlechte Nachricht, für Bayer eine gute. Wie auch für Frimpong selbst, der damit auch seinem Traum näherkäme, zu einem absoluten europäischen Topklub zu wechseln.