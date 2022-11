Alonso spricht von mehr Risiko - aber sucht er es auch?

Vor dem Spiel gegen Tabellenführer Union Berlin wächst der Druck auf Bayer 04 und Xabi Alonso. Der Trainer redet angesichts der prekären Situation nicht um den heißen Brei herum: Den drei verbleibenden Spielen vor der WM-Pause ordnet er eine essenzielle Bedeutung zu.

Diese Bilanz ist ernüchternd: drei Niederlagen, drei Unentschieden und nur ein Sieg stehen für Xabi Alonso nach vier Wochen als Trainer von Bayer 04 in den Büchern. Die Bilanz des Werksklubs ist sogar erschreckend: Neun Punkte nach zwölf Partien weisen den eigentlichen Champions-League-Anwärter nicht nur wegen Tabellenplatz 16 als Abstiegskandidaten aus.

Den drei abschließenden Ligaspielen in diesem Kalenderjahr gegen Union Berlin, beim 1. FC Köln und gegen den VfB Stuttgart kommt somit eine richtungsweisende Bedeutung zu. Um eine zumindest ansatzweise erträgliche Ausgangsposition im Januar zu haben, sollte Bayer sein Punktekonto mindestens um fünf Zähler aufstocken. Oder eher sogar um noch mehr.

Siegpflicht gegen den Tabellenführer

Allerdings müsste Bayer damit in den letzten drei Partien des Jahres mehr als 50 Prozent der Punkte holen, die man bislang in zwölf Spielen ergatterte. "Wir brauchen einen Sieg am Sonntag", spricht Xabi Alonso folglich Klartext. Und weist auch auf die Langzeitwirkung der anstehenden englischen Woche hin: "Wir dürfen nicht zu viel an den Mai denken, aber was in dieser Woche passiert, kann sehr wichtig sein für die Zukunft. Wir haben die Verantwortung für den Verein, für die Fans, es besser zu machen und besser zu punkten."

Ausgerechnet gegen den Tabellenführer aus Berlin, gegen den Mittelfeldspieler Charles Aranguiz und Rechtsaußen Karim Bellarabi eventuell ins Aufgebot zurückkehren könnten, soll die Wende gelingen. Vor den Köpenickern hat der Trainer großen Respekt. "Von Woche zu Woche sieht man, dass sie stärker werden. Es gibt gute Gründe, warum sie Erster sind", erklärt der Spanier anerkennend, doch eine Titelprognose für Union möchte er noch nicht abgeben: "Es ist zu früh, um zu sagen, ob sie Meister werden können."

Für Bayer 04, vor der Saison deutlich höher gehandelt als die Mannschaft von Urs Fischer, ist dies ausgeschlossen. Derzeit nicht nur wegen der Punktausbeute. Bayers Offensivspiel hakt. Die Balance zwischen Defensive und Offensive kippte bislang immer deutlich zu Ungunsten des Angriffsspiels. Die einfache wie bittere Erkenntnis: Keine Chancen - keine Tore - keine Siege.

Chancen durch Chaos

Alonso weiß um die Defizite. "Wir bauen gut bis ins letzte Drittel auf, aber dann brauchen wir mehr Intensität, mehr Spieler in der Box, Spieler, die Tore schießen wollen", fordert der Trainer. Gegen Union kündigt er zumindest einen mutigeren Auftritt als zuletzt beim 0:0 gegen Brügge an: "Wir wollen kontrollieren, aber wir wollen auch ein bisschen Chaos im Angriff erzeugen, um mehr Chancen zu haben."

Alle Last auf die Schultern von Mittelstürmer Patrik Schick möchte er dabei natürlich nicht legen: "Die Tore von Patrik werden kommen, da bin ich ganz ruhig. Jeden Tag wird es ein bisschen besser. Aber auch die Spieler um ihn herum müssen diesen Hunger auf Tore haben", fordert der Weltmeister von 2010.

Freiheiten und Kritik für Hudson-Odoi

Dass Callum Hudson-Odoi, der gegen Brügge quasi alle aus dem Spiel entstandenen Bayer-Chancen initiierte, wenn er von seiner linken Angriffsposition in den sonst im 3-4-3 verwaisten Zehnerraum zog, gegen Union dauerhaft oder zumindest öfter zentral hinter den Spitzen agieren wird, deutete Alonso zumindest an.

"Wir wissen, wie Callum diese Position zwischen den Linien sehr gut spielen kann. Er hat einen guten ersten Kontakt und kann dadurch die letzte Linie angreifen, aggressiv sein", lobt der Trainer die Leihgabe vom FC Chelsea, merkt jedoch an: "Aber das, was danach passiert, ist das Wichtigste. Daran müssen wir arbeiten."

Alonso fehlt bei seinen Spielern der unbedingte Wille, Tore zu erzielen. "Was passiert, wenn wir diesen Bereich erreicht haben?", fragt er rhetorisch, "da müssen wir aggressiv sein, den unbedingten Wunsch haben, Tore zu schießen. Wir brauchen Tore, um Spiele zu gewinnen."

Es wird eine entscheidende Frage sein, ob Alonso die Balance herstellen kann und seiner Mannschaft mehr Freiraum lässt, um ihr Offensivpotenzial abzurufen. Gesunde Skepsis, ob er diesen gewährt, ist erlaubt, wenn man Xabi Alonso zu dem Thema sprechen hört.

"Manchmal müssen wir etwas mehr Risiko eingehen, wenn wir in der generischen Hälfte und im letzten Drittel sind", sagt er, "aber wir brauchen auch Kontrolle. Union hat sehr schnelle Stürmer. Ohne Kontrolle kann es gefährlich werden." Mit zu viel Kontrolle - das haben die bisherigen Spiele unter dem früheren Weltklasseakteur bereits gezeigt - gilt dies aber genauso.