40 Jahre und kein bisschen müde. Der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso (40) fährt auch in der kommenden Formel-1-Saison für Alpine.

Der französische Rennstall bestätigte den Spanier, Champion von 2005 und 2006, für 2022 an der Seite von Budapest-Sieger Esteban Ocon (Frankreich).



Der 32-malige Grand-Prix-Sieger Alonso war zu Saisonbeginn nach zweijähriger Abstinenz in die Königsklasse und zum früheren Renault-Team zurückgekehrt. Vor dem zwölften Saisonrennen im belgischen Spa (Sonntag, 15 Uhr, LIVE! bei kicker) belegt Alonso in der Fahrer-WM den elften Platz.