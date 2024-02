Nur 2:2 beim sieglosen Letzten: Atletico enttäuscht auf ganzer Linie

Herber Rückschlag für Atletico Madrid: Im Rennen um die Champions-League-Plätze sind die Rojiblancos am Samstagabend nicht über ein 2:2 beim sieglosen Tabellenletzten UD Almeria hinausgekommen. Nicht einmal zwei Führungen genügten - weil bei den Gastgebern ein 19-Jähriger einen Sahnetag erwischte.

Es waren ziemlich lange Gesichter, als Schiedsrichter Javier Alberola Rojas der Partie mit dem letzten Pfiff des Samstagabends ein Ende setzte. Atletico hatte das Spiel zwar bestimmt und sich im Laufe der 90 Minuten ein deutliches Übergewicht herausgearbeitet (18:9 Torschüsse, 60 Prozent Ballbesitz) - am Ende aber war es ein leistungsgerechtes Remis, mit dem sich die Colchoneros anfreunden mussten. Almeria hatte aufopferungsvoll gekämpft und sich das 2:2 redlich verdient, dabei war es der große Favorit, der zu Beginn einen Traumstart hinlegte.

Die Partie war erst 70 Sekunden alt, als Correa nach einem beherzten Vorstoß von Reinildo volley abschloss - 0:1, die frühe Führung für Atletico (2.). Wer nun glaubte, alles würde den erwarteten Verlauf nehmen, sah sich allerdings getäuscht. Denn während die Gäste nach der großen Chance auf das zweite Tor (10., Depay) Schritt für Schritt abbauten, wurde Almeria immer mutiger.

Romero gleicht zum ersten Mal aus

Mitte der ersten Hälfte war es ein ausgeglichenes Spiel - und so fiel schließlich der Ausgleich: Romero zog aus der zweiten Reihe ab und setzte den Ball ins Eck, Oblak sprang vergebens - 1:1 (27.).

Nun musste Atletico wieder aktiver werden. Dass Diego Simeone zur Halbzeit einen Doppelwechsel vornahm, verfehlte seine Wirkung nicht. Sein Team kam schwungvoll aus der Kabine und belohnte sich erneut, als Almeria aufgerückt war und de Paul einen Gegenstoß mit der Pike vollendete (57.).

Romero trifft per Außenrist

Der Außenseiter ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und schlug erneut zurück: Romero traf mit einem herrlichen Außenrist-Schuss unter die Latte - 2:2 und zugleich die endgültige Ansage an die Gäste, dass ihnen gewiss nichts geschenkt wird (64.).

In der verbleibenden Spielzeit ließ Atletico zwar nichts unversucht, doch der eingewechselte Morata scheiterte an Luis Maximiano (80.) und vergab in der Nachspielzeit eine weitere Großchance (90.+4). Am Ende konnte sich der Favorit sogar glücklich schätzen, dass Molero auf der anderen Seite ebenfalls nicht erfolgreich war (90.+5). So trennten sich die beiden Teams am Ende mit einem 2:2 - eine große Enttäuschung für Atletico.

Schon am Donnerstag (21.30 Uhr) geht es für die Rojiblancos weiter. Dann gilt es im Rückspiel des Pokal-Halbfinals auswärts ein 0:1 gegen Athletic Bilbao aufzuholen. Almeria eröffnet tags darauf (21 Uhr) bei Celta Vigo den 27. Spieltag der La Liga.