Almeida baut Vorsprung auf seine Verfolger aus

Joao Almeida hat bei der diesjährigen Polen-Rundfahrt seinen zweiten Etappensieg gefeiert und damit weitere Sekunden zwischen sich und seine Verfolger gelegt. Deutsche Fahrer konnten am Donnerstag nicht in die Entscheidung eingreifen.

Am Donnerstag stand die vierte Etappe über 160,5 km von Tarnow nach Bukovina Resort für die Fahrer an - und erstmals stand eine Bergankunft in diesem Jahr an. Auf knapp 1000 Meter Höhe ging es hinauf ins Ziel. Zunächst durfte sich eine vierköpfige Ausreißergruppe versuchen. Der Ungar Attila Valter (Groupama-FDJ), der Belgier Edward Theuns (Trek-Segafredo), der Italiener Marco Canola (Gazprom-RusVelo) sowie der US-Amerikaner Larry Warbasse (Ag2r-Citroen) machten sich gemeinsam auf die Flucht.

Das Quartett arbeitete lange gut zusammen, doch bereits am vorletzten Anstieg nach Lapszanska war klar, dass keiner der Ausreißer für den Sieg in Frage kommen würde. Und so kam es dann auch. Auf dem Schlussanstieg holte das Feld der Favoriten die Führenden nach und nach ein und es kam zu einer Sprintankunft.

Dabei setzte sich der Portugiese Almeida (Deceuninck-Quick Step) vor dem slowenischen Meister Matej Mohoric (Bahrain Victorious) und dem Italiener Andrea Vendrame (Ag2R Citroen Team) durch. Almeidas Vorsprung auf den neuen Gesamtzweiten Mohoric beträgt nun acht Sekunden, Dritter im Gesamtklassement ist der Italiener Diego Ulissi (UAE-Emirates). Bester Deutscher war Georg Zimmermann (Intermarche Wanty Gobert) mit 36 Sekunden Rückstand auf Rang 35. Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), der die erste Etappe am Montag gewonnen hatte, kam abgeschlagen mit einem Rückstand von 12:03 Minuten als 97. ins Ziel.

Das fünfte von insgesamt sieben Teilstücken führt die Fahrer am Freitag über knapp 173 hügelige Kilometer von Chocholow nach Bielsko-Biala. Am Sonntag endet die 78. Polen-Rundfahrt mit der Zielankunft in Krakau.



4. Etappe Tarnow - Bukowina (159,90 km):

1. Joao Almeida (Portugal) - Deceuninck-Quick-Step 3:51:32 Std.; 2. Matej Mohoric (Slowenien) - Bahrain Victorious + 0 Sek.; 3. Andrea Vendrame (Italien) - AG2R Citroën Team; 4. Michal Kwiatkowski (Polen) - Ineos Grenadiers; 5. Dion Smith (Neuseeland) - Team BikeExchange; 6. Jai Hindley (Australien) - Team DSM; 7. Ben Tulett (Großbritannien) - Alpecin-Fenix; 8. Diego Ulissi (Italien) - UAE Team Emirates; 9. Antonio Tiberi (Italien) - Trek - Segafredo; 10. Quinten Hermans (Belgien) - Wanty-Gobert; ... 35. Georg Zimmermann (Neusäß) - Wanty-Gobert + 36; 51. Christoph Pfingsten (Stahnsdorf) - Jumbo-Visma + 1:50 Min.; 86. Nikias Arndt (Köln) - Team DSM + 5:16; 93. John Degenkolb (Oberursel) - Lotto-Soudal; 103. Phil Bauhaus (Köln) - Bahrain Victorious + 8:23; 109. Michael Schwarzmann (Kempten) - Bora-hansgrohe + 9:15; 119. Max Kanter (Cottbus) - Team DSM + 12:03; 122. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM + 12:24; 123. Marcel Sieberg (Bocholt) - Bahrain Victorious; 124. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Team Qhubeka NextHash; 127. Florian Stork (Bünde) - Team DSM

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 4. Etappe:

1. Joao Almeida (Portugal) - Deceuninck-Quick-Step 18:52:24 Std.; 2. Matej Mohoric (Slowenien) - Bahrain Victorious + 8 Sek.; 3. Diego Ulissi (Italien) - UAE Team Emirates + 14; 4. Michal Kwiatkowski (Polen) - Ineos Grenadiers + 21; 5. Jai Hindley (Australien) - Team DSM + 32; 6. Dylan Teuns (Belgien) - Bahrain Victorious; 7. Lorenzo Rota (Italien) - Wanty-Gobert; 8. Giovanni Aleotti (Italien) - Bora-hansgrohe; 9. Einer Augusto Rubio Reyes (Kolumbien) - Movistar Team + 36; 10. Tim Wellens (Belgien) - Lotto-Soudal; ... 30. Georg Zimmermann (Neusäß) - Wanty-Gobert + 1:41 Min.; 50. Christoph Pfingsten (Stahnsdorf) - Jumbo-Visma + 8:10; 72. Nikias Arndt (Köln) - Team DSM + 14:45; 91. John Degenkolb (Oberursel) - Lotto-Soudal + 17:36; 100. Phil Bauhaus (Köln) - Bahrain Victorious + 20:36; 107. Michael Schwarzmann (Kempten) - Bora-hansgrohe + 21:42; 113. Max Kanter (Cottbus) - Team DSM + 23:46; 122. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Team Qhubeka NextHash + 24:51; 126. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM + 25:47; 139. Florian Stork (Bünde) - Team DSM + 31:47; 142. Marcel Sieberg (Bocholt) - Bahrain Victorious + 36:48