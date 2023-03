Alm bebt in der Nachspielzeit - Siebter Sieg in Serie für St. Pauli

Bielefelds Coach Uwe Koschinat feierte gegen Spitzenreiter Darmstadt nach Rückstand noch ein erfolgreiches Debüt und St. Pauli hat mit dem siebten Sieg in Serie die Vereinschronik um einen Eintrag ergänzt.

Alm bebt in der Nachspielzeit

Bielefeld zeigte beim Debüt von Uwe Koschinat eine engagierte Vorstellung und feierte in der Nachspielzeit einen spektakulären 3:1-Sieg gegen Darmstadt. Die Arminen zeigten sich bis zur Pause defensiv stabil und ließen nur eine Chance zu. Honsak traf aus spitzem Winkel nur an den Pfosten. Okugawa gab für Bielefeld einen Schuss ab, der aber pariert wurde. Eiskalt schlug der Spitzenreiter in der zweiten Hälfte zu: Ein langer Abschlag von Schuhen schickte Honsak auf die Reise, der zur Führung traf. Bielefeld zeigte eine starke Reaktion und hatte gute Chancen durch Hack und Klos. Letztlich war es Prietl, der per Kopf ausglich. In der Nachspielzeit bebte die Alm wie zu besten Zeiten: Kanuric und Klos schossen die Ostwestfalen zum 3:1-Sieg.

Siebter Sieg in Serie für St. Pauli

St. Pauli stellte am Samstagnachmittag einen neuen Vereinsrekord auf. Der 2:1-Erfolg gegen dezimierte Fürther war der siebte Sieg in Serie - das gab es noch nie. Dabei erwischten die Gäste einen Traumeinstand. Die Hamburger fanden im Sechzehner keinerlei Zugriff und am Ende war es Ache, der aus kurzer Distanz zur frühen Führung einschoss. Der VAR "verhinderte" wegen Abseitsposition kurz darauf das 0:2. Stattdessen glückte auf der anderen Seite Saliakas der Ausgleich - keine Viertelstunde war da gespielt. Nach einer Notbremse von Jung kurz vor der Pause gingen die Hamburger in Überzahl die zweiten Hälfte an. Afolayan nutzte die Chance, als die Fürther hinten pennten und schoss völlig freistehend zum 2:1-Sieg ein.

Keine Tore, aber viel Spannung gab es zwischen Magdeburg und Paderborn.. Beide Teams hatten ihre Phasen, in denen sie besser waren und gute Chancen zur Führung hatten. Letztlich geht das Unentschieden in Ordnung. Magdeburg bleibt zum dritten Mal in Folge ungeschlagen, Paderborn verpasst den Anschluss an die Aufstiegsränge vorerst.

Nürnberg landet Befreiungsschlag

Schlusspunkt: Das 2:2 für Sandhausen durch Frank Evina. IMAGO/Thomas Frey

Es war mächtig was los zum Auftakt des 24. Spieltags auf dem Betzenberg. Nach 90 intensiven Minuten stand ein insgesamt leistungsgerechtes 2:2 zwischen dem von einer Krankheitswelle geplagtem 1. FC Kaiserslautern und dem abstiegsbedrohten SV Sandhausen. Früh ging der SVS durch Kutucu (8.) in Führung und hatte das Geschehen danach größtenteils im Griff. Nach einer halben Stunde hatte der FCK den Rückschlag dann aber abgeschüttelt, agierte mutiger und belohnte sich mit dem Ausgleich (35. Tomiak), der einer langen Überprüfung standhielt. Per Handelfmeter drehte Kraus (76.) das Spiel zugunsten der Roten Teufel, doch zum Sieg reichte es nicht, weil Sandhausens Evina (80.) den Schlusspunkt setzte.

Einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf hat der 1. FC Nürnberg gegen Konkurrent Eintracht Braunschweig eingefahren. Verdient mit 2:0 gewann der Club am Freitagabend gegen schwache Braunschweiger, die nun seit fünf Partien sieglos sind. Lange Zeit war vor den Toren wenig geboten, ein Standard sowie ein schöner Distanzschuss führten aber zum Sieg. Hübner per Kopf (69.) und Gyamerah (81.) waren erfolgreich - und damit zwei FCN-Verteidiger. Mit dem zweiten Sieg im dritten Spiel unter Dieter Hecking baute der Club den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf zunächst sieben Punkte aus.