Allofs sieht "riesengroße Nachfrage" bei Premiere von "Fortuna für Alle"

Viel beachtete Premiere gegen Kaiserslautern. Fortuna Düsseldorfs Sportvorstand Klaus Allofs freut sich auf das erste Spiel im Rahmen von "Fortuna für Alle".

Es ist ein absolutes Novum. Am Samstagabend empfängt Fortuna Düsseldorf den 1. FC Kaiserslautern (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Und kein Zuschauer muss Eintritt zahlen. Es wird das erste Spiel sein, das im Rahmen "Fortuna für Alle" stattfinden wird.

In dieser Saison wird es drei Gratis-Spiele bei der Fortuna geben. Neben der Partie gegen die Pfälzer werden die Zuschauer auch gegen den FC St. Pauli (19. Spieltag) und Eintracht Braunschweig (28. Spieltag) nichts zahlen müssen.

"Guter, interessanter und neuer Ansatz wurde überall registriert"

"Wir haben uns jetzt so viele Monate mit 'Fortuna für Alle' beschäftigt - von den ersten Anfängen, überhaupt etwas Neues entwickelt zu haben bis zu dem Zeitpunkt, als es sehr viel Zustimmung gab. Wir haben dann bemerkt, dass der gute, interessante und neue Ansatz überall registriert wurde. Nachdem viel Arbeit hineingesteckt wurde, sind wir jetzt froh, dass der Startschuss gegeben werden kann", sagt Fortunas Sportvorstand Klaus Allofs im kicker-Interview. "Daher sind wir sehr gespannt, was uns da erwartet. Die Vorzeichen sind sehr positiv, weil auch die Nachfrage riesengroß war. Wir werden ein volles Haus haben."

Weit mehr als 50.000 Zuschauer werden gegen die Pfälzer vor Ort sein, niemand bezahlt Eintritt, auch die Gäste-Fans kommen gratis ins Stadion. Es ist ein Spitzenspiel, der Sechste empfängt den Dritten. "Wir freuen uns auch sportlich, dass wir einen tollen Gegner haben und es ein wichtiges Spiel ist. Aber das trifft eigentlich auf alle Begegnungen in der 2. Liga zu. Insgesamt passt das auch an einem Samstagabend sehr gut. Diese Ansetzung hätte auch unter normalen Umständen eine sehr gute Besucherzahl gehabt. Das ist auch ein deutliches Signal, dass man nicht nur das Stadion auf diesem Wege komplett füllen wollte. Sondern es ist ein Projekt, das viel weiter gehen soll", so Allofs.

Langfristig wollen die Düsseldorfer möglichst alle Heimspiele umsonst anbieten. Gegenfinanziert wird das Projekt "Fortuna für alle" über Sponsoren.

