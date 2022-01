Allofs schließt Trainerwechsel "absolut aus"

Die Rückrunde verläuft für Fortuna Düsseldorf weiter denkbar schlecht. Nach der dritten Niederlage ohne Torerfolg bezog Sportvorstand Klaus Allofs Stellung zum Trainerthema.

Fortuna Düsseldorfs Sportvorstand Klaus Allofs hält an Trainer Christian Preußer fest. Getty Images

"Wir müssen derzeit natürlich nachdenken, ob es mit Christian Preußer noch passt". Dieser Satz von Fortuna Düsseldorfs Sportvorstand Klaus Allofs ging unter der Woche in den Medien umher. Aufgrund von zuvor zwei Rückrundenspielen ohne Tor und Punkt und nur drei Zählern Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsrang schien diese Aussage auch plausibel. Nach der 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg bezog Allofs bei "Sky" dann Stellung zur Trainerfrage und seiner Aussage.

Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, lässt uns zumindest hoffnungsvoller in die Zukunft schauen. Klaus Allofs

"Es ist daraus ein Endspiel gemacht worden", entgegnete der Sportvorstand der Fortuna auf Nachfrage. Es sei aber keines gewesen. Nur etwaige Dinge wie einen Treueschwur wollte Allofs aufgrund der Schnelllebigkeit des Geschäfts vor der Partie nicht abgeben. Es sei klar gewesen, dass das "die Art und Weise wie ein Spiel gespielt wird", zu bewerten war. Eben "nicht nur das nackte Resultat" - "Und ich denke, die Art und Weise, wie wir heute gespielt haben, lässt uns zumindest hoffnungsvoller in die Zukunft schauen als nach dem Bremen-Spiel."

Dass eine Punktgleichheit mit Platz 16 nach dem Spieltag möglich sei, war für Allofs derweil vorher klar und daher nicht zu hoch zu bewerten. "Das lag in der Luft. Wenn man gegen Nürnberg zuhause spielt, ist das keine Garantie, dass man punktet", erklärte Allofs. Der 65-Jährige wiederholte zudem, dass die fünfte Niederlage im zehnten Heimspiel (1/4/5) eine "über weite Strecken sehr viel bessere" Partie war als gegen Bremen.

Hoffmann und das Team stehen zu Preußer

Coach Preußer selbst nannte die Diskussion um seine Person "nicht so erheblich für mich". Verteidiger Andre Hoffmann, der nach seiner Halswirbelsäulenverletzung in die Startelf zurückgekehrt war, meinte vielsagend: "Ab der zweiten Minute hat man gesehen, dass wir gut vorbereitet waren auf dieses Spiel", weswegen er gerne mit dem Coach weitermachen wolle. Auch bei seinen Kollegen sei das Thema "nicht in den Köpfen". Trotz Tabellenplatz 14.