Allofs im Interview: "Gegen den FCK werden auch die Bundesligisten hinschauen"

Düsseldorfs Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern an diesem Samstag ist das erste aus der Reihe "Fortuna für alle" mit kostenlos verteilten Tickets. Sportvorstand Klaus Allofs fiebert der Premiere entgegen.

Wie alle Fortunen sieht Klaus Allofs (66) dem Spiel an diesem Samstagabend gegen den 1. FC Kaiserslautern (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit Vorfreude, aber auch mit gespannter Erwartung entgegen. Es wird das erste Spiel sein, das im Rahmen "Fortuna für alle" stattfinden wird - bis auf die VIP-Plätze werden die 52.000 Tickets kostenlos verteilt, Sponsoren machen dies möglich. Der kicker sprach mit dem Sportvorstand der Düsseldorfer über diese Aktion wie auch über die sportliche Entwicklung der Mannschaft, die als Sechster den Dritten aus der Pfalz erwartet.

Herr Allofs, in welcher Stimmungslage werden Sie am Samstag in dieses besondere Spiel gehen?

Wir haben uns jetzt so viele Monate mit "Fortuna für alle" beschäftigt - von den ersten Anfängen, überhaupt etwas Neues entwickelt zu haben, bis zu dem Zeitpunkt, als es sehr viel Zustimmung gab. Wir haben dann bemerkt, dass der gute, interessante und neue Ansatz überall registriert wurde. Nachdem viel Arbeit hineingesteckt worden ist, sind wir jetzt froh, dass der Startschuss gegeben werden kann. Daher sind wir sehr gespannt, was uns da erwartet. Die Vorzeichen sind sehr positiv, weil auch die Nachfrage riesengroß war. Wir werden ein volles Haus haben.

Ist auch der Gegner ideal für dieses Ereignis?

Wir freuen uns auch, dass wir einen tollen Gegner haben und es ein wichtiges Spiel ist. Aber das trifft eigentlich auf alle Begegnungen in der 2. Liga zu. Insgesamt passt das auch an einem Samstagabend sehr gut. Diese Ansetzung hätte auch unter normalen Umständen eine sehr gute Besucherzahl gehabt. Das ist auch ein deutliches Signal, dass man nicht nur das Stadion auf diesem Wege komplett füllen wollte. Sondern es ist ein Projekt, das viel weiter gehen soll.

Wird die Konkurrenz die Partie aufmerksam verfolgen?

Klar, die Fortuna wird immer als potenzieller Kandidat für die Bundesliga gesehen. Die Frage, die sich dann stellt: Wie sieht es wirtschaftlich aus? Da werden auch die anderen Vereine erkennen, dass die Fortuna auf diese Weise den nächsten Schritt machen kann, sich breiter aufzustellen. Auch die Bundesligisten werden hinschauen, auch wenn sie da eher die Geschäftsidee verfolgen, als uns derzeit als direkte Konkurrenz zu empfinden. Ich bin mir also sicher, das Spiel wird eine Menge Aufmerksamkeit bekommen.

Wie sehen Sie denn die augenblickliche sportliche Situation nach der Niederlage beim HSV und dem Remis gegen Osnabrück?

Es sieht gar nicht schlecht aus. Was zu Beginn gesagt wurde, hat sich bestätigt. Bis zu neun Klubs können sich berechtigte Hoffnungen machen, oben dabei zu sein. Die Bundesliga-Absteiger werden wohl nicht so dominant sein, wie vielleicht erwartet. Auch der HSV sollte diesmal ja dran sein - und danach sah es zunächst auch aus. Das hat sich bisher nicht bestätigt, sondern es gibt eine breite Spitzengruppe. Und da sind wir zum Glück dabei. Wir gehören zu denen, die bei gutem Verlauf und guter Entwicklung da mitmischen können. Ärgerlich war zuletzt die gefühlte Niederlage beim 1:1 gegen Osnabrück. Wir sind aber da, wo wir uns eingeschätzt haben. Der Schlüssel in der 2. Liga ist die Konstanz, auf einem hohen Level durchzuspielen.

Wir freuen uns, eine gewisse Euphorie entfachen zu können, müssen aber mit der Stimmungslage der Rheinländer klarkommen. Klaus Allofs

Haben die guten Spiele zwischendurch die Ansprüche in Düsseldorf zu sehr wachsen lassen?

Oh, darüber mache ich mir keine Gedanken mehr, was zu welcher Reaktion führt. Wir können die Dinge gut einschätzen. Wenn wir permanent auf dem Level wie in Elversberg, gegen Karlsruhe oder in Rostock spielen könnten, wären wir jetzt ganz oben dabei. Die Konstanz haben wir eben nicht beweisen können. Wir freuen uns, eine gewisse Euphorie entfachen zu können, müssen aber mit der Stimmungslage der Rheinländer klarkommen, dass die Ausschläge zwischen Euphorie und Enttäuschung sehr groß sind. Wir müssen daran arbeiten, die Spieler und das Team auf einem hohen Level zu halten.

Woran fehlt es trotz der guten Entwicklung noch?

Da ist bei allen noch Luft nach oben. Wir haben auch viele junge Spieler im Team, die schon eine gute Entwicklung genommen haben. Die Effektivität beim Nutzen von Torchancen und zum Beispiel die Schwächen zu Beginn mancher Spiele zeigen, dass es noch jede Menge Verbesserungspotenzial gibt. Bei dem einen oder anderen wissen wir noch nicht, wo das Limit ist. Und im Sturm, das ist keine Frage, da müssen wir durchschlagskräftiger werden. Das ist nicht nur auf die zentralen Spitzen gemünzt. Wir müssen uns da insgesamt verbessern.

Gilt das auch für Ao Tanaka?

Der Spieler wird überflüssigerweise zu einem Problemfall gemacht. Wenn man sieht, wie gut er in der Nationalelf spielt, dann könnte er auch jemand sein, der im weiteren Verlauf der Saison zu einem ganz wichtigen Spieler werden kann.

"Unsere finanziellen Mittel haben nicht ausgereicht"

Die mangelnde Kadergröße wird Ihnen quasi jeden Tag vorgeworfen. Wie sehen Sie dies?

Es wäre ein Leichtes gewesen, am Ende noch drei, vier oder fünf weitere Profis auf der Spielberechtigungsliste zu haben. Aber es müssen Spieler verpflichtet werden, die uns auch weiterhelfen, den Konkurrenzkampf schüren und sofort einsatzbereit sind. Für solche Spieler haben unsere finanziellen Mittel nicht ausgereicht, das muss man ganz deutlich so sagen.

Setzt man die Mannschaft zu sehr unter Druck, wenn man das Ziel Aufstieg ausgeben würde?

Wir haben die Erkenntnis gewonnen und die auch so verkündet, dass wir nicht zu den logischen Favoriten gehören. So haben wir der Mannschaft eine Menge an Druck weggenommen, ohne das explizit zu wollen. Vielmehr entspricht es den Tatsachen und den Voraussetzungen der Fortuna. Die Erwartungshaltung bei uns ist, sich möglichst jeden Tag zu verbessern und in den Spielen zu zeigen, dass man unbedingt oben dabei sein will. Wir wollen auf Dauer mit der Fortuna in die Bundesliga. Und "Fortuna für alle" signalisiert diese Aufbruchstimmung. Wir müssen aber unsere Einnahme-Situation verbessern und uns als Verein weiterentwickeln.