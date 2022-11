Allofs: "Grabowski habe ich immer bewundert"

1979 und 1985 holte sich Klaus Allofs die Torjägerkanone. Im Interview spricht er über Vorbilder, Gegner, Stärken, Schwächen und einen besonderen Torhüter.

1979 gewann Klaus Allofs den DFB-Pokal mit Fortuna Düsseldorf und sicherte sich in der Bundesliga mit 22 Treffern die Torjägerkanone. imago images/Kicker/Eissner

Bei welchem Verein haben Sie angefangen zu kicken?

Ich bin in Düsseldorf-Gerresheim aufgewachsen, TuS Gerresheim war mein erster Verein. Er war für seine gute Jugendarbeit bekannt.

Waren Sie schon als Kind ein Torjäger?

Die Erlaubnis für Fußball im Verein habe ich von meinen Eltern erst bekommen, als ich neun Jahre alt war. Vorher war ich im Turnverein. Aber wir haben ständig auf der Straße Fußball gespielt. Ich war immer Stürmer, und getroffen habe ich tatsächlich von Anfang an.

Hatten Sie ein Vorbild?

Ein Spieler, den ich immer bewundert habe, war Jürgen Grabowski von Eintracht Frankfurt. Er war körperlich nicht der Stärkste, ähnlich wie ich, seine Spielweise gefiel mir. Aber ich war auch Fortuna-Fan und bin zum Training der Profis gegangen und habe mir Autogramme der Spieler geholt. Reiner Geye zum Beispiel war auch ein Vorbild, Wolfgang Seel fand ich gut. Mit beiden habe ich dann sogar noch zusammengespielt.

Am liebsten und am effektivsten habe ich wirklich mit meinem Bruder zusammengespielt. Es gab ein fast blindes Verständnis zwischen uns, wir konnten uns total aufeinander verlassen. Klaus Allofs (65) über seinen besten Mitspieler

Welches war Ihr wichtigstes Tor?

Eigentlich waren es drei Tore, nämlich meine drei Treffer bei der Europameisterschaft 1980. Das war ein Ausrufezeichen. Damit bin ich auf die große Fußballbühne gekommen, was die Aufmerksamkeit anbelangt.

Wer war Ihr bester Mitspieler?

Am liebsten und am effektivsten habe ich wirklich mit meinem Bruder zusammengespielt. Es gab ein fast blindes Verständnis zwischen uns, wir konnten uns total aufeinander verlassen. Thomas ist ja auch einmal Torschützenkönig geworden und hätte eine noch größere Karriere hingelegt, wenn er sich nicht so früh verletzt hätte. Ansonsten hatte ich das Glück, mit super Stürmern zusammenzuspielen wie Klaus Fischer, Kalle Rummenigge, Horst Hrubesch, Rudi Völler oder Pierre Littbarski. Alles Weltklassespieler und jeder etwas ganz Besonderes.

Er konnte sich wie kein Zweiter auf seine Abwehrarbeit konzentrieren und war mit allen Wassern gewaschen. Klaus Allofs (65) spielte nur ungern gegen Giuseppe Bergomi

Wer war Ihr bester Gegenspieler?

Gegen einen habe ich wirklich nicht gerne gespielt. Das war Giuseppe Bergomi. Wir reden über die Zeiten der Manndeckung. Ob mit der italienischen Nationalmannschaft oder mit Inter, Bergomi kam auf der einen Seite freundlich daher, aber er konnte sich wie kein Zweiter auf seine Abwehrarbeit konzentrieren und war mit allen Wassern gewaschen.

Welcher gegnerische Torwart war der beste?

Der beste war Toni Schumacher. Ich habe nicht nur gegen ihn, sondern beim 1. FC Köln auch mit ihm gespielt. Er hatte eine außergewöhnliche Präsenz.

Was war Ihre Stärke?

Meine Torgefährlichkeit, dieses Gespür zu haben, wo Bälle hingespielt werden. Ich habe auch die unterschiedlichsten Tore gemacht. Tore nach Dribblings, Abstaubertore, selbst Kopfballtore, Standards und welche mit meinem schwächeren rechten Fuß. Aber ich konnte mich auch gut zurückziehen und dann aus der zweiten Reihe kommen. So gesehen war mein Spiel relativ komplex.

Mit drei Toren bei der Europameisterschaft 1980 betrat Klaus Allofs die große Fußballbühne. imago

Was Ihre Schwäche?

Meine Schwäche war die Rückwärtsbewegung. Gegen Ende habe ich mich in dieser Beziehung aber noch verbessern können.

Wer ist der beste Torjäger aller Zeiten?

Ganz klar Gerd Müller.

Welchem Amateurklub sind Sie noch verbunden?

Durch meine intensive Arbeit in meinen Vereinen über all die Jahre blieb leider wenig Zeit für andere Klubs.

Kicken Sie gelegentlich noch?

Leider nicht. Seit mehr als 10 Jahren spielt mein Knie nicht mehr mit.

Wo steht Ihre Torjägerkanone?

In meinem Arbeitszimmer zu Hause in einer Regalwand zusammen mit anderen Trophäen.