Alleskönner, "Prinz Eisenherz" und der FCN: Pavel Nedved wird 50

Aus einer tschechischen Kleinstadt ausgezogen, um in der Ruhmeshalle der Weltklasse-Mittelfeldspieler seinen Fußabdruck zu hinterlassen: Nun feiert Pavel Nedved seinen 50. Geburtstag - und ruft einen Satz Richtung Nürnberg und Regensburg in Erinnerung.

"Ich brauche alle mögliche Energie, um meinen Sport auf diesem Niveau auszuüben. Ich konzentriere mich auf meine Aufgaben als Fußballer. In meiner Freizeit mache ich oft nichts, lade meinen Akku auf, verbringe viel Zeit auf dem Sofa und tanke Energie." Diesen Satz hat Pavel Nedved einmal während seiner aktiven Laufbahn gesagt - und damit das bestätigt, was seine Frau Ivana Nedvedova oder Weggefährten über das einstige Mittelfeld-Ass erzählt haben. Denn der nun am 30. August 50 Jahre alt werdende Tscheche galt während seiner aktiven Zeit als bescheidener Mensch abseits des Feldes, auf dem Platz dagegen als Alleskönner, als Motor, als Genie.

In seiner Zeit inmitten der 90er und 2000er Jahre prägte Nedved den Fußball und vereinte in sich alle Qualitäten: Abräumer im Mittelfeld? Kein Problem! Dauerläufer, um seinen Teams das Gefühl von steter Überzahl zu geben? Na klar! Seitfallzieher und andere präzise Abschlüsse aus 16, 20, 30 Metern? Auch das steckt in den Beinen von Nedved - genauso wie Steckpässe, Tricks, elegante Dribblings.

Sparta und Lazio als Sprungbrett

Mit fünf Jahren beginnt der 1972 in der westlichen tschechischen Kleinstadt Cheb geborene Junge das Kicken, arbeitet sich über die Jahre über ein paar Vereine schnell nach oben, um 1991 den Sprung zu Dukla Prag zu schaffen. Große Erfolge lassen nicht lange auf sich warten, angefangen mit seinem Wechsel 1992 zu Traditionsklub Sparta Prag, wo Nedved bis 1996 gleich dreimal Meister wird.

Das ruft italienische Scouts auf den Plan, von denen die von Lazio Rom 1996 den Zuschlag erhalten. Es sollte sich trotz Startschwierigkeiten als goldener Schritt herausstellen und das Land des Stiefels zu seiner zweiten Heimat werden. Unter Trainer-Ikone Zdenek Zeman spielt der Mittelfeldspieler mit der "Prinz Eisenherz"-Frisur regelmäßig und etabliert sich an der Seite von großen Namen wie Alessandro Nesta, Roberto Mancini, Sinisa Mihajlovic zu einem Ankerpunkt zu jener Zeit - und zugleich als Schlüsselspieler der bis dato letzten ganz großen Lazio-Zeit.

Damals nämlich gewinnen die Biancocelesti neben dem Europapokal der Pokalsieger (1998/99) auch zum ersten Mal seit den 70er Jahren den bis heute letzten Scudetto mit genau einem Punkt Vorsprung auf Rekordmeister Juventus (1999/2000).

Titel, Auszeichnungen - und der Gang in die Serie B

Am Ziel seiner Schaffenskünste ist Nedved hier längst noch nicht. Vielmehr folgt 2001 für die damals wahnwitzige Summe von über 40 Millionen Euro der von massiven Protesten von Lazio-Fans begleitete Wechsel zu Juventus. Dort soll der Tscheche sein wallendes Haar im Mittelfeld anstelle des zu Real Madrid weitergezogenen Zinedine Zidane wehen lassen. Genau das tut Nedved.

Über viele Jahre bis zu seinem Karriereende 2009 zeigt er sein ganzes Repertoire, stoppt gegnerische Stürmer tief im eigenen Strafraum mit tollen Tacklings, ist überall auf dem Platz zu finden, zeigt mit eher niedrigerem Körperschwerpunkt bei 1,77 Meter Körpergröße und in damals noch weiten wie flatternden Trikots heute an Lionel Messi erinnernde Dribblings. Präzise Abschlüsse aus allen Lagen - volley aus der Luft, frech mit dem Außenrist, hammerhart aus der Distanz - inklusive.

Kurzum: Ein Blick auf Highlight-Videos lohnt auf jeden Fall.

Ende 2003 wird Nedved als erst zweiter Tscheche nach Josef Masopust von "France Football" mit dem Ballon d'Or als "Europas Fußballer des Jahres" ausgezeichnet. Im März 2004 folgt durch Legende Pelé die Berufung unter die 125 größten lebenden Fußballer. Vier Meisterschaften mit der Alten Dame, wovon zwei allerdings aufgrund des italienischen Fußballskandals 2005/06 aberkennt werden, gibt es obendrein. Ebenso wie die zu seiner Persönlichkeit passende Tatsache, dass Nedved den Zwangsabstieg mitmacht und ein Jahr später als Zweitliga-Champion in die Serie A zurückkehrt.

Nedved: "Alle um mich herum haben geweint"

Während seiner aktiven Zeit verdient sich Nedved Spitznamen wie "kleiner Bär" (Med'a) oder Duracell-Hase, in seiner Heimat genießt er Volksheldenstatus. Zumal er in der tschechischen Nationalmannschaft zwischen 1994 und 2006 fast 100 Länderspiele bestreitet und nur knapp am ganz großen Erfolg vorbeischrammt: Vize-Europameister 1996 durch ein knappes 1:2 in der Verlängerung gegen Deutschland, für das Oliver Bierhoff den gefeierten Doppelpack schnürt.

Eine Legende in Tschechien, bei Lazio und bei Juventus: Pavel Nedved. Getty Images

Doch Nedved bereut offenbar nichts - nicht den verpassten EM-Titel, nicht das Verpassen einer Champions-League-Krönung (Fehlen wegen Gelbsperre und folgende Niederlage gegen Milan 2003) und auch nicht das ausgeschlagene Angebot von Inter Mailand, um ihn vom Weitermachen zu überzeugen (obwohl die Nerazzurri unter José Mourinho 2010 das Triple gewinnen sollten).

Vielmehr erinnert sich der Ex-Profi positiv in einem älteren Interview mit der "Gazzetta dello Sport" an seinen Abschied vom aktiven Fußball am 31. Mai 2009: "Das war wie ein Start. Hier hat der zweite Abschnitt meines Lebens begonnen. Ich war glücklich, habe den Moment des Abschieds genossen - und alle um mich herum haben geweint. Es war komisch und magisch zur gleichen Zeit."

Die Zeit mit der Familie, die ihm immer den Rücken freigehalten und für seine Karriere viel geopfert habe, sei zum damaligen Zeitpunkt wichtiger gewesen. "Es war genau richtig, hier meine Laufbahn zu beenden", so Nedved weiter. Vom aktiven Zirkus vermisst der Mann, der Juventus nach seinem Karriereende treu blieb und seit 2015 sogar Vizepräsident bei den Bianconeri ist, trotzdem etwas: "Die Umkleide, das direkte Umfeld im Team, die Scherze und die tägliche Arbeit auf dem Platz."

Doch die Arbeit in seinem zweiten Lebensabschnitt erfüllt den beidfüßigen und 352-mal in der Serie A aufgelaufenen Ex-Fußballer (73 Tore, deutlich über 50 Vorlagen) ebenfalls, der tägliche Workload sei in gewissen Zügen sogar anstrengender: "Ein Spieler muss sich wie ein Krieger verhalten, essen, laufen, schlafen. Manager dagegen haben viel mehr Gedanken im Kopf."

Turin vor Nürnberg und Regensburg

Heute Juve-Vizepräsident - und damals nicht nach Deutschland gewechselt: Pavel Nedved. Getty Images for Lega Serie A

Bleibt am Ende für manch einen Fan von Jahn Regensburg oder des 1. FC Nürnberg eine Frage übrig, zu der sich Nedved leider noch nie so richtig geäußert hat: Warum ist der "blonde Engel" nie nach Deutschland und eben in die Oberpfalz oder nach Mittelfranken gewechselt?

Hintergrund: Im Jahr 2004 ist Nedved auf sein Karriereende angesprochen worden - also wie, wann und wo sich der Tscheche dieses vorstelle. Seine damalige Antwort: "Ich habe ein Haus an der deutschen Grenze und vielleicht kann mich der 1. FC Nürnberg oder Jahn Regensburg dann gebrauchen." Worte, die sich ganz besonders in so manch einen Club-Fan gebrannt haben - der heute wie Nürnberg in der 2. Bundesliga vertretene Jahn ist damals nur in der Bayernliga gewesen.

"So ein Schwachsinn", hat allerdings anno dazumal schon FCN-Sportdirektor Martin Bader zu einem etwaigen Deal mit dem Weltklasse-Mittelfeldmann gesagt und ergänzt: "Einen Spieler seiner Klasse können wir uns nicht leisten. Das ist eine ganz dicke Ente."

Eine Ente, die aber immer wieder in Nürnberger Kreisen "ihre Runde im Dutzendteich" gemacht und für Briefe in Richtung des Juve-Publikumslieblings gesorgt hat. Doch alle Hoffnung war letztlich vergebens, für eine dritte Heimat nach Tschechien und Italien hat es nicht gereicht im (Fußballer-)Leben von Pavel Nedved.